Vitória cai em grupo de Flamengo e Santos no Brasileirão Feminino

São Francisco e Vitória já conhecem seus grupos na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que começa em março. A equipe da região metropolitana ficou no Grupo 1, enquanto as Leoas caíram no Grupo 2.

Dos dois representantes baianos, quem tem a vida mais complicada é o Vitória. Na sua chave estão algumas das mais tradicionais equipes da modalidade. Tem campeões brasileiros (Flamengo e Rio Preto), da Copa do Brasil (Santos) e da Libertadores (São José e Ferroviária). Completam o grupo Foz Cataratas, que agora assume a camisa do Coritiba, e Ponte Preta.

O São Francisco enfrenta menos pedreiras que o campeão baiano. No Grupo 2 estão Audax e Corinthians (que formavam um único time, atual campeão da Copa do Brasil), Vitória de Santo Antão, Iranduba, Sport, Grêmio e Kindermann – campeão brasileiro em 2015.

O torneio vai acontecer entre março e agosto, e terá duas fases. Pela primeira vez a CBF vai premiar, em dinheiro, os clubes que forem avançando na competição. O vencedor vai ganhar R$ 120 mil.

Reforço

Eliminado na semifinal deste Campeonato Baiano, o São Francisco busca reforços para o Brasileiro. O time vai fazer uma peneira na quinta-feira, 26, às 14h, no estádio de Pituaçu, para atletas de 14 a 23 anos.

