Vitória busca vaga para final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

O Esporte Clube Vitória irá duelar contra o Inter-RS na tarde desta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga para a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida de ida das semifinais irá acontecer, às 15h, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre. A transmissão será realizada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time comandado por João Burse está na capital gaúcha desde sábado, 27, e realizou o último treino neste domingo, 28, pela manhã, no CT do Grêmio. O treinador terá em seu elenco os principais jogadores, um deles é Eron, que se recuperou da contusão no joelho.

Também nesta segunda, no mesmo horário ocorre de forma paralela a disputa entre Coritiba e São Paulo, no Estádio Janguito Malucelli, em Curitiba.

Já o jogo de volta, será realizado no dia 8 de novembro, às 15h, no Barradão.

