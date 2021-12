Vitória busca triunfo para embalar no Brasileirão

Um dos conceitos do futebol faz atletas discursarem em busca da tal regularidade. Ela seria um padrão de atuação importante para o sucesso do time no campeonato. Contudo, há casos que fogem à regra. O Vitória no Brasileirão é um deles.

Nesta quarta-feira, 5, às 19h30, na Fonte Nova, o time recebe o Grêmio pela 29ª rodada. Se ganhar, o Leão, que vem de triunfos sobre São Paulo e Chapecoense, conseguirá três vitórias consecutivas pela primeira vez. E é essa a curiosidade da campanha rubro-negra. O time ainda não somou nem três vitórias, nem três derrotas seguidas.

O Leão parece destinado ao 'perde e ganha'. Em 28 rodadas, deu uma goleada de 4 a 1 na Chapecoense e levou uma do Santa Cruz por placar igual. Aplicou 2 a 0 no São Paulo, mas, no primeiro turno, havia sofrido revés idêntico.

Fora isso, bateu o Coritiba por 3 a 1. De resto, em 23 partidas, 82% de sua participação no campeonato, o Rubro-Negro empatou, perdeu por um gol de diferença ou ganhou por um gol de diferença (oito empates, seis vitórias e nove derrotas).

É justamente essa 'regularidade' que tem amarrado o Vitória. Para um time tão linear, o empate só podia ser o único resultado a ocorrer três vezes seguidas (2 a 2 com o Cruzeiro, 0 a 0 com o Fluminense e 1 a 1 com o Atlético-PR pela 13ª, 14ª e 15ª rodada).

Nesta quarta, o elenco se mostra confiante em sair da mesmice. Um os motivos é a chegada do treinador Argel Fucks, que, em quatro rodadas, ganhou três jogos e perdeu um. "O Vitória está evoluindo, está cada vez mais aguerrido. Em campo, o time está compactado, fechando melhor os espaços do adversário. Todos os atletas brigam para ganhar todos os lances", disse o meia Tiago Real.

Soberania contra gaúchos

Na campanha do Leão, até as sequências se parecem. A série atual é a única de dois triunfos. Quanto a duas derrotas seguidas, houve duas. A primeira, também ante a São Paulo e Chapecoense (a outra foi para Santos e Figueirense).

No turno inicial, a série negativa contra o Tricolor paulista e a Chape foi quebrada pelo 2 a 1 em cima do Grêmio. Agora, chegou a vez de provar que, contra gaúchos, não há nivelamento. Em três jogos, o Rubro-Negro bateu duas vezes o Inter, ambos por 1 a 0, e uma o Grêmio: 2 a 1.

Se vencer, dará um passo decisivo para escapar do rebaixamento e começará a mirar uma vaga na Libertadores. "Será um jogo de alta intensidade e marcação forte. Mas, com a melhora que temos apresentado, acredito que temos tudo para conquistar mais três pontos", afirmou Real, que está mantido como titular no lugar de Cárdenas, lesionado. A escalação será a mesma do triunfo sobre a Chapecoense.

adblock ativo