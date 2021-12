Vitória busca reação na Série B diante do Criciúma

Buscando a reabilitação na Série B do Brasileirão, o Vitória volta a campo nesta sexta-feira, 19, diante do Criciúma, às 21h30, no Barradão. O Leão precisa de um triunfo, que não vem desde a 2ª rodada da competição, quando bateu o Vila Nova, para tentar sair da lanterna, onde está com apenas quatro pontos.

A semana de preparação do Rubro-Negro foi em grande parte de treinos fechados à imprensa, sob o comando do técnico Osmar Loss. Para esta partida, o treinador vai ser forçado a fazer uma mudança na equipe. Sem poder contar com Zé Ivaldo, que está lesionado, Ramon deve ganhar uma vaga na equipe titular.

A missão, no entanto, é ingrata não só para ele, mas para todo o setor defensivo. Pior defesa da Série B, com 20 gols sofridos em nove rodadas, o Leão ainda não sabe o que é sair de campo sem levar gols.

Quem também precisa melhorar o aproveitamento é o ataque. Com oito gols marcados até o momento, o setor ofensivo do Vitória é apenas o 14º mais eficiente da competição. Os chamados “homens-gol”, Anselmo Ramon e Neto Baiano, marcaram apenas um gol cada.

Já o Tigre está embalado com dois triunfos consecutivos na competição. A equipe catarinense ocupa a 12ª posição com 12 pontos e vem à Salvador em busca de um triunfo para se aproximar do G-4. O técnico Gilson Kleina não contará com o meia Wesley, suspenso pelo terceiro amarelo.

A seis pontos do Vila Nova, primeiro time fora da zona de rebaixamento, ao Leão só os três pontos interessam. E que venham para marcar a arrancada do time na competição.

Histórico

A partida desta sexta marca o 29º confronto entre Vitória e Criciúma na história dos clubes. E quem leva vantagem é o Leão que venceu 11 partidas, empatou nove e perdeu oito. O Rubro-Negro marcou 36 gols no total e sofreu outros 35.

O melhor resultado do Rubro-Negro foi um 3 a 1, que se repetiu por 5 vezes. Já o Tigre já aplicou uma goleada de 6 a 0 na equipe baina em 2006, em jogo válido pela Série C.

Os times também já fizeram uma partida valendo a liderança da Série B em 2012. Na ocasião, o jogo aconteceu no Barradão e terminou empatado em 2 a 2.

O último encontro entre eles aconteceu na Série B, lá em 2015, quando no Heriberto Hulse, o Leão bateu o Tigre por 3 a 2, com dois gols de Rhayner e um de Vander.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

