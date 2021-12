Vitória busca reação diante do Palmeiras em Pituaçu

Na batalha entre os técnicos interinos do Vitória e do Palmeiras, um detalhe pode fazer a diferença a favor do Leão, neste domingo, 18, às 18h30, em Pituaçu. O ataque precisa desencantar e assumir o papel de regente dos gols rubro-negro neste ano.

Temporário no cargo, pelo menos até segunda ordem, Carlos Amadeu perdeu Dinei e Souza para o confronto com o Verdão do interino Alberto Valentim. Porém, no aspecto faro de gol, a dupla não é uma grande perda. Juntos, os dois centroavantes marcaram oito gols, um a menos do que o artilheiro do time na temporada, o lateral-esquerdo Juan, com nove.

Neste ano, sete atacantes já atuaram no Vitória, mas nenhum conseguiu disparar na artilharia como nos anos anteriores. Para se ter uma ideia da carência, dos 49 gols do Leão em 2014, 18 tiveram um atacante como autor. Ou seja, apenas 36% das bolas na rede.

Ano passado, após o mesmo número de jogos da temporada atual, o clube baiano tinha feito 50 gols, quantidade semelhante à de 2014. Porém, 31 deles foram anotados pelos atacantes de ofício. Em 2012, estatística idêntica à de 2013: 62% dos gols vieram do ataque.

Para fortalecer a moral da turma que atua no setor, Alan Pinheiro surge como a esperança de Carlos Amadeu. Ou melhor, terá outra chance para mudar o quadro atual. O prata da casa já atuou em 13 jogos, mas fez apenas um golzinho.

"A ideia do jogo é pressionar o adversário sempre. Nossos jogadores de ataque são criativos e jogam mais pelas beiradas. Eles têm um repertório vasto e confio muito neles. Vamos segurar atrás e deixar que eles resolvam a partida. Seja Marquinhos, Alan ou Caio, tenho certeza de que vão resolver", disse Amadeu.

Sem referência

Apesar de Alan Pinheiro jogar com a camisa 9, o atleta da base atua mais pelas beiradas do campo. Ou, pelo menos, tem essa preferência. "Minha preferência é jogar pela beirada. Mas, se Carlos Amadeu me colocar como centroavante, não vejo problema. Já atuei assim na base e joguei dessa forma também com Ney Franco. O importante é fazer gol e assegurar a vitória", completou Alan.

No elenco, o Vitória ainda tem Rômulo, artilheiro do Baianão 2013 pelo Bahia de Feira. Entretanto, o centroavante ainda não ganhou chance em 2014. Sentou duas vezes no banco de reservas, mas ainda não entrou em campo na temporada.

Salustiano retorna

O zagueiro Matheus Salustiano, que havia perdido espaço com o ex-treinador Ney Franco, treinou entre os titulares e vai começar jogando na vaga de Luiz Gustavo, que pertence ao Palmeiras e não pode atuar.

"Estou feliz por estar voltando. Espero ajudar meus companheiros dentro de campo, para conseguir os três pontos e dar uma embalada no campeonato", contou.

A equipe ainda deve ter Mauri no lugar de Hugo e Nino Paraíba substituindo Ayrton, que é do Verdão.

