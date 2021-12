Vitória busca reabilitação em reencontro de Carpegiani com o Flamengo

O Vitória entra em campo na noite desta quinta-feira, 22, diante do Flamengo, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, após uma sequência ruim de resultados na competição. O duelo de rubro-negros, que ocorre a partir das 19h30, no Maracanã, também marca o reencontro de Paulo César Carpegiani com o clube que comandou no início deste ano.

>>Acompanhe os lances da partida entre Flamengo x Vitória

Para o confronto, o treinador do Leão fez mistério sobre a escalação que vai mandar a campo. Precisando desesperadamente de um triunfo, Carpegiani optou por esconder o time que vai atuar no Rio de Janeiro.

A única certeza no Vitória é o retorno do volante Arouca ao meio de campo. O experiente jogador ficou fora das duas últimas partidas da equipe no Brasileirão e está confirmado entre os titulares.

Já do lado do time carioca, o treinador Maurício Barbieri só tem uma dúvida. O goleiro Diego Alves, que já foi poupado da última partida do Fla, pode ficar fora do confronto com o Leão, sendo substituído pelo jovem arqueiro César. O restante da equipe terá força máxima.

A expectativa é de um grande público no Maracanã. De acordo com o clube carioca, cerca de 40 mil ingressos já foram comercializados para o jogo.

