Vitória busca quebrar tabus contra Cruzeiro para avançar

O Vitória tem um enorme desafio nesta quarta-feira, 20, a partir das 21h45, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo duelo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil: o de avançar às oitavas de final após ter levado 2 a 1, há duas semanas, no Barradão, pelo confronto de ida.

Para se classificar, o time baiano precisa vencer por dois gols de diferença. Ou vencer por um, desde que balançando as redes ao menos três vezes. Se devolver o 2 a 1, levará a decisão para os pênaltis.

O tamanho do desafio é fundamentado nas escritas que o Leão tem de quebrar nesta quarta. Para começar, nunca passou de fase quando perdeu em casa o jogo de ida da Copa do Brasil, torneio criado em 1989.

Foram duas ocasiões. Na 2ª fase de 1995, levou 3 a 2 do Atlético-MG. Na volta, no mesmo Mineirão desta noite, ficou no 1 a 1. Na semifinal de 2004, levou 1 a 0 do Flamengo. Na volta, no Maracanã, mais uma derrota: 2 a 0.

Outro tabu: o Vitória foi eliminado nas duas vezes em que enfrentou o Cruzeiro na Copa do Brasil. Nas quartas de final de 1998, perdeu no Mineirão por 2 a 0. No Barradão, venceu pelo insuficiente 1 a 0. Nas oitavas de 2006, ganhou a ida em casa por 2 a 1. Porém, perdeu a volta por 4 a 0.

Questionado se o contexto adverso intimida, o técnico Vagner Mancini afirmou: "Estou muito a fim de passar de fase. Será importante para que a gente marque território. Nós podemos. O segundo tempo contra o Atlético-PR [domingo, pelo Brasileiro, quando dominou o jogo e conseguiu o empate em 1 a 1 após terminar o primeiro tempo perdendo por 1 a 0] deve ser usado de exemplo. O jogo contra o Cruzeiro começa 2 a 1 para eles. Temos que fazer de tudo para virar".

A determinação, porém, terá de superar mais tabus. Desde que a Copa do Brasil foi remodelada e passou a incluir as equipes que disputam a Libertadores, que entram diretamente nas oitavas de final, considerada a 'parte nobre' do torneio, o Vitória nunca alcançou a etapa em questão. Em 2013 e 2015, caiu na 2ª fase para Salgueiro (PE) e ASA de Arapiraca (AL). Em 2014, a queda foi já na 1ª fase para o também modesto J.Malucelli (PR).

Por fim, o Leão ainda não venceu no Mineirão neste século. Só foram duas vitórias no estádio em partidas oficiais na história: 3 a 2 no América-MG pelo Brasileiro de 2000 e 2 a 0 no Cruzeiro, em 1998, também pelo campeonato nacional. Este resultado dá um alento: se o repetir o placar nesta quarta, o Leão estará classificado.

Escalação

Mancini só vai definir a escalação momentos antes do jogo. A dúvida é se vai a campo com três zagueiros, esquema tático que vem sendo bem sucedido no Brasileirão, mas fracassou no duelo de ida com o Cruzeiro. Assim, o zagueiro Ramon disputa uma vaga com o meia-atacante Nickson.

A baixa será o meia Serginho, que teve bela estreia há três dias, pelo Brasileiro, mas não pode defender o Vitória na Copa do Brasil, pois já jogou no torneio pelo Santos, clube que o emprestou ao Leão.

