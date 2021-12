Vitória busca primeiro triunfo no Brasileirão diante do Corinthians

Ponto forte do início da temporada, o ataque do Vitória não vem rendendo frutos – ou gols – há algumas semanas, o que é um agente complicador para o jogo contra o Corinthians, neste domingo, 21, às 16h, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão.

Mesmo conquistando o bi baiano de forma invicta e empatando na estreia do Brasileirão fora de casa, o Leão não marca mais de um gol numa partida desde o jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, em 27 de abril, quando fez 2 a 1 no Bahia no Barradão.

Desde então, seca de gols. Nos últimos quatro jogos, o Vitória balançou as redes apenas uma vez – e com gol contra Armero – no jogo de ida da final do Baiano.

Esse problema se reflete na situação dos dois principais atacantes, André Lima e Kieza. Com 10 gols anotados no início do ano, André Lima é quem tem um histórico mais recente de ir às redes: foi o último jogador do clube a marcar, na ida da semifinal da Copa do Nordeste (27/4). Diagnosticado com uma fascite plantar, jogou ‘no sacrifício’ na final do Baianão e não conseguiu render da mesma forma. Está vetado para o embate deste domingo.

Kieza não marca há mais tempo: a última vez foi contra o River-PI, em jogo válido pela Copa do Nordeste, no dia 29 de março. Tirando a partida seguinte, contra o mesmo adversário, ele só voltou a atuar no Ba-Vi do dia 30 de abril. Depois, voltou a sentir lesão e também não pega o Corinthians.

Outro jogador que vinha bem no início da temporada era David, de 21 anos. Ele marcou seis gols em 2017, mas caiu de produção: seu último tento foi há um mês, quando ajudou o Vitória a bater, por 5 a 0, o xará de Conquista. Desde então, deixou de caprichar nas finalizações. Neste domingo, pode mudar essa história.

Quem também pode ter chance de fazer a diferença neste domingo é Todinho, ex-Vitória da Conquista. O atacante, que vinha treinando com o elenco, já está regularizado e será opção.

Para o confronto com o Timão, o técnico Petkovic terá muitos desfalques: o lateral Patric, o zagueiro Kanu, o meia Gabriel Xavier, além de André Lima e Kieza. Ao menos o capitão Willian Farias se recuperou de um incômodo muscular e vai a campo.

Timão desfalcado

Para alívio do Vitória, o Corinthians também não chega com força total. A principal perda é o zagueiro Pablo, com dores na coxa direita. O novato atacante Clayson, que já treina com a equipe, não vai atuar por não estar regularizado.

E o Timão precisa mostrar resultado: depois de empatar com a Chapecoense, em casa, na estreia, busca seu primeiro triunfo na competição. Petkovic elencou as qualidades do adversário: “O Corinthians tem jogadores de um nível muito alto, de seleção. Rodriguinho, Jadson, Jô, Romero, Gabriel... Eles têm uma qualidade individual muito forte. Não é por acaso que foram campeões do Paulistão. Vamos ter um osso duro de roer, mas nem sempre vence quem é melhor no papel”.

Vitória x Corinthians - 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Domingo, 21, às 16h

Árbitro: Péricles Bassols

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Cleberson Nascimento Leite (trio de Pernambuco)

Vitória - Fernando Miguel, Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier e Paulinho; David e Rafaelson. Técnico: Petkovic.

Corinthians - Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho e Jadson; Romero e Jô. Técnico: Fábio Carille.

