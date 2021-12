Vitória busca primeiro triunfo fora do estado em nove meses

Ainda na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória precisa vencer o Londrina hoje, às 21h30, no Estádio do Café, para dar uma respirada na tabela. O problema é que para somar os três pontos nessa 11ª rodada, o Rubro-Negro tem que superar um jejum que já leva mais de nove meses.

Foi em outubro do ano passado o último triunfo do Leão fora do estado. Depois daquele 1 a 0 para cima da Chapecoense, pela 29ª rodada do Brasileirão 2018, o Leão venceu apenas um jogo longe de casa, mas a partida aconteceu dentro da Bahia. Foi contra o Jacobina, na segunda rodada do campeonato estadual deste ano.

Entre a reta final da Série A do ano passado e jogos por Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B deste ano, foram 14 compromissos fora do estado, com oito derrotas e seis empates. Números nada animadores antes de uma partida no Paraná.

Em caso de triunfo no jogo de logo mais, além de por fim a esse tabu, o Rubro-Negro mandaria um outro jejum para o espaço. Seria a primeira ‘dobradinha’ do time nesta Série B. Em 2019, já são 29 partidas disputadas e o Leão conseguiu vencer duas seguidas apenas uma vez. Foi logo no começo do ano, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, quando o time ainda era comandado por Marcelo Chamusca.

Na última vez que disputou a Série B, em 2015, o Rubro-Negro conseguiu cinco dobradinhas ao longo da competição. Em duas oportunidades chegou a emendar sequências de três triunfos e no final do ano foi recompensado com o acesso.

Atualmente, o real objetivo do Vitória passa longe do G-4. Para pensar em subir de divisão, o Leão precisa primeiro deixar o grupo dos times que caem para a Terceirona, situação que não tem como ocorrer hoje.

Passo a passo. Com certeza em algumas rodadas a gente vai sair dessa situação

Mesmo que vençam e alcancem a primeira dobradinha na Série B, os comandados de Osmar Loss chegam no máximo aos dez pontos, um a menos que o Vila Nova, primeiro time fora do Z-4. Para o treinador do Leão, se pensar jogo a jogo o momento de sair da zona não vai demorar a chegar.

“Passo a passo. A gente não pode querer ter mais pontos que o jogo permite. Temos que buscar os pontos em cada jogo, que com certeza em algumas rodadas a gente vai sair dessa situação”, disse.

Quem joga?

Osmar Loss viajou com 19 atletas para o Paraná. Todos os titulares do triunfo da última rodada foram relacionados e devem compor a escalação inicial mais uma vez. O treinador, no entanto, preferiu despistar quanto à formação.

“O jogo [de sexta-feira passada] foi muito intenso, a gente teve uma doação total dos atletas e isso refletiu num cansaço muito grande. Temos que ter toda a observação para fazer o melhor e escolher aqueles que podem dar o seu cem por cento”, disse Loss.

O adversário

Sem vencer há três jogos, o Londrina não vive seu melhor momento na Série B, mas, diferentemente do Vitória, já mostrou que vai brigar pelo acesso. O time pode até voltar ao G-4 hoje, desde que vença. Para isso, vai contar com o retorno de Dagoberto, principal referência no ataque do Tubarão.

