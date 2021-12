Vitória busca parceria com Timão para 'troca de figurinhas'

A parceria entre clubes futebol para troca de jogadores do plantel que não estão sendo aproveitados é comum. E no Vitória, de acordo com o presidente Raimundo Viana, eleito no final de março, não deve ser diferente, principalmente pela situação que o time se encontra: disputando a Segundona e com um início de temporada ruim. Para tentar mudar esse cenário, o Leão tem buscado firmar cooperações com equipes da elite visando a disponibilização mútua de atletas.

Uma reunião com esse objetivo foi realizada no sábado, 16, entre Viana e o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, além dos diretores de futebol Anderson Barros, do Vitória, e Eduardo Ferreira, do clube paulista, entre outros cartolas. O encontro ocorreu no Centro de Treinamento Joaquim Grava, em São Paulo.

Nas palavras do gestor baiano, o encontro aconteceu para 'troca de figurinhas'. Em entrevista por telefone à reportagem de A TARDE, ele disse que uniu duas agendas, o jogo do Vitória contra o Oeste, no sábado, 16, em São Paulo, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, vencido pela equipe baiana de virada por 2 a 1, e a reunião com os dirigentes do clube paulista.

"O encontro foi positivo. Trocamos ideias sobre muitas coisas do futebol, mas o principal assunto foi uma parceria entre os clubes. A disponibilização de atletas, como ocorreu entre Corinthians e Bragantino. Queremos trazer jogadores para maturação", revelou Viana. Sem citar possíveis nomes, o dirigente afirmou que o Leão tem buscado, aos poucos, qualificar o elenco.

Até o atual momento da temporada, o Vitória contratou os laterais Diego Renan (ex-Vasco), Diogo Mateus (ex-Internacional) e o zagueiro Guilherme Mattis (ex-fluminense). Em breve, deve admitir o meia Pedro Ken, que já atuou no rubro-negro e chega à Toca do Leão nesta semana para fazer exames.

"O Vitória jamais diminuirá. Não estamos fazendo uma qualificação desprezível. Trouxemos o Guilherme, campeão brasileiro, que até hoje a torcida do Fluminense questiona a liberação. Outros jogadores reconhecidos, como Diego Renan e Diogo Mateus, já chegaram. O primeiro fez uma boa estreia sábado. O clube não está parado, estamos andando", afirmou o presidente.

Viana contou ainda que ficou encantado com a organização do Timão e que estabeleceu uma 'linha direta' de discussão sobre gestão e futebol. Autodefinido 'homem de vestiário', como já afirmou em outra ocasião, o presidente costuma falar, informalmente, sobre a atuação equipe, assumindo uma postura que vai além da gestão administrativa e política do rubro-negro.

"A base do Vitória é muito qualificada e temos aproveitado isso. Jogadores, como Romarinho, Léo Ceará, Flávio e Gabriel, têm sido relacionados. Mas, também, estamos buscando trazer jogadores experientes. Tenho esperança que essa relação construída com o Corinthians inicialmente nessa reunião vai dar frutos em breve", completou Viana.

