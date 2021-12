Vitória busca novo triunfo em casa diante do Botafogo

Em busca da confirmação de uma reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Vitória busca novo triunfo em casa, desta vez diante do Botafogo, nesta quarta-feira, 14, às 19h30.

Ainda é cedo para cravar uma reação mais consistente: o Rubro-Negro venceu no domingo a primeira partida na competição após quatro derrotas consecutivas.

Mas dá para afirmar que o time mostrou outra cara desde que dois jogadores começaram a se entrosar em campo nas três últimas partidas: Kieza e Neilton.

Foi dos pés dos dois atacantes – em jogadas individuais ou coletivas – que nasceram os três gols marcados pelo Vitória no Brasileirão.

O primeiro veio no Maracanã, quando o Vitória perdeu por 2 a 1 para o Fluminense. Mesmo com o revés, o Leão voltou melhor no segundo tempo – especialmente depois que Neilton entrou para substituir Paulinho.

Foi aí que a parceria começou a render frutos e Kieza conseguiu marcar o primeiro gol do Vitória no Brasileirão – com assistência de Neilton.

Depois de uma partida sem muita inspiração diante do São Paulo, no último domingo, contra o Atlético-MG, no Barradão, a dobradinha voltou a brilhar, e com final feliz. Kieza abriu o placar convertendo pênalti sofrido por ele mesmo. E, na segunda etapa, quando o Galo esboçava reação, Neilton conseguiu driblar a zaga e marcou um golaço, ampliando o placar do primeiro triunfo da equipe na competição: 2 a 0.

Para esta quarta, a expectativa é que a dupla continue dando certo e siga embalada contra o Botafogo. Como o jogo também será no Barradão – onde o time venceu 14 das 16 partidas disputadas neste ano, perdendo apenas uma – a confiança e o ambiente familiar podem ser determinantes.

“Graças a Deus, era o que a gente vinha buscando. Sabíamos da importância da vitória e do aumento de confiança que nos daria. Voltamos a jogar em casa, há muito tempo não perdemos aqui, a torcida compareceu, empurrou. Pudemos fazer uma partida de equipe grande contra equipe grande”, disse Kieza, após o sucesso diante do Atlético-MG.

O treinador Alexandre Gallo não terá à disposição o volante Willian Farias, e deve promover a estreia de Filipe Soutto. Em contrapartida, o lateral Patric e o atacante André Lima voltam.

Fora dos planos

O diretor de futebol Petkovic falou sobre os jogadores que não fazem mais parte dos planos do Vitória para a temporada. Da lista que circulou na segunda-feira, apenas Leo Pisculichi ainda pode continuar a brigar por posição no time.

Petkovic confirmou que os gringos Sherman Cárdenas e Jean Paul Pineda estão de saída. Cárdenas já estava sendo negociado no início do ano, enquanto Pineda tem seu contrato terminado em 8 de julho e não será renovado.

“Cada caso é um caso. Dispensa não temos. Alguns atletas vão sair, outros vão ser emprestados, outros vão vir. A gente avalia tudo”, disse o diretor. Segundo ele, Vinícius, Borges, Alex Galo, Alef e Bruno Bispo, todos da base, também estão sendo negociados.

Vitória x Botafogo - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 14, às 19h30

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael Silva Alves e Elio Nepomuceno Júnior (trio gaúcho)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Fred e Thallysson; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Gabriel Xavier e Neilton; David e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

Botafogo - Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Matheus Fernandes; Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura.

adblock ativo