Vitória busca meia ex-Goiás para suprir carência no grupo

O primeiro reforço para tentar suprir a perda de Escudero, machucado, será apresentado nos próximos dias. O meia Hugo, revelado pelo próprio Vitória no final dos anos 1990, está de retorno ao clube após dois anos de 'namoro'.

Há duas temporadas tentando a vinda de Hugo, hoje com 33 anos, o Vitória aproveitou o fato de o atleta terminar o vínculo com o Goiás para fechar negócio. O contrato com o Leão seria até o final deste ano.

O diretor do clube, Raimundo Queiroz, prefere não confirmar oficialmente a contratação antes de o jogador fazer todos os exames médicos. "De fato, a conversa está bastante avançada com Hugo. Creio que esta semana tudo esteja definido entre Vitória e ele. Por enquanto, apenas isso que posso adiantar", resumiu Queiroz.

Nesta terça-feira, 25, o empresário de Hugo, Evandro Ferreira, confirmou que a vinda do atleta é apenas questão de tempo. "As conversas estão bem adiantadas, mas faltam alguns detalhes para fecharmos. O contrato vai ser até o fim desse ano e creio que fechamos nas próximas horas", disse Evandro, que se reuniu nesta terça com a diretoria do Leão.

Hugo teve boas passagens em clubes como São Paulo, Grêmio e Sport no Brasil, além do Al-Wahda, dos Emirados Árabes. Porém, em 2013, teve passagem apagada no Goiás e seu contrato interrompido antes do término. O vínculo com os goianos acabaria apenas em maio.

"Foi uma decepção no Goiás. Ele fez poucas boas partidas e na maioria das vezes não rendeu o esperado. O maior problema dele foi a disciplina. Foi expulso diversas vezes na temporada e chegou a ser criticado por muitos conselheiros do clube. Ganhou também faixas da torcida querendo sua saída. Não disse pra que veio...", disse Jânio da Silva, jornalista esportivo do jornal goiano O Popular.

De fato, Hugo abusou dos cartões em 2013. Pelo Brasileirão, o meia foi expulso quatro vezes e levou oito amarelos. Quando esteve em campo, mostrou ter qualidade e um certo faro de gol. Marcou seis gols, mesmo atuando no meio.

