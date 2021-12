Vitória busca manter tabu contra o Bode para chegar à decisão

O jogo decisivo da semifinal do Campeonato Baiano, neste domingo, 23, no Barradão, às 16h, tem pesos diferentes para Vitória e Vitória da Conquista.

Enquanto o dono da casa precisa se livrar da série de três jogos sem vencer – incluindo o duelo de ida da semifinal, quando empatou em 1 a 1 em Conquista – o xará do interior busca um feito inédito: vencer o Rubro-Negro no Barradão. Quem leva a vantagem é o Leão, que necessita apenas de um empate para carimbar a vaga na final.

Desde que subiu à elite, em 2007, o Bode enfrentou o Vitória 22 vezes. Venceu quatro partidas, todas em seus domínios. Mas, no Barradão, o melhor resultado até hoje foi o empate. Ao todo, foram cinco em 11 confrontos.

Esses dados incomodam o presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim. Para ele, já está na hora do Bode quebrar o tabu e garantir a classificação para a final diante do Rubro-Negro.

“A estatística não joga, e um dia isso vai terminar”, disse. “Quando a gente vence é sempre em Conquista. E a gente espera que isso seja quebrado logo. Vamos jogar o jogo e aproveitar a oportunidade de estar em uma semifinal, que nos garante um calendário bom para 2018”, valorizou.

Em campo, Ederlane afirmou que não existe “fórmula mágica” nem segredo. E garantiu que vai usar as armas que possui para desestabilizar o Vitória, mesmo sendo muito forte em casa. Ele colocou a responsabilidade do triunfo em cima do adversário e disse que a equipe deve usar isso em campo. “Entendemos que a obrigação de vencer e se classificar para a final é de Bahia e Vitória, até pela diferença enorme na estrutura entre nós e esses dois times. Nossa maior arma é nossa vontade de jogar”, disparou.

Do outro lado, Argel Fucks ainda pode contar com a invencibilidade no Baianão ao seu favor. Além disso, no estadual, o Vitória continua com 100% de aproveitamento.

O desafio vai ser manter esse nível com desfalques importantes, como o meia Gabriel Xavier, o volante Willian Farias e o atacante Kieza. Os três estão lesionados e só devem voltar em campo a partir da semana que vem.

Pineda é assaltado

O atacante chileno Pineda foi assaltado na madrugada deste sábado, 22. Ele estava com a família no seu carro, que acabou sendo roubado junto com alguns pertences.

Abalado, o jogador não participou do treino nesta manhã e sua participação no duelo deste domingo é dúvida.

Vitória x Vitória da Conquista - Jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)

Quando: Domingo, 23, às 16h

Árbitro: Johnn Herbert Alves Bispo

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha Matos e Adailton José Jesus da Silva

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Fred e Geferson; Uilliam Correia, Bruno Ramires, Cleiton Xavier e Euller; David e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Vitória da Conquista - Rodolfo, Fieta, Lúcio, Silvio e Willian Santos; Maicon, Edimar, Diego Aragão e Dinda; Todinho e Tatu. Técnico: Guilhermino Lima.

adblock ativo