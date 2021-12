Vitória busca manter o embalo diante do Rive-PI

Com o melhor início de temporada entre todos os times da Série A, o Vitória espera se valer dos bons números para o duelo contra o River, nesta quarta-feira, 29, às 19h15, em Teresina (PI), pela abertura das quartas da Copa do Nordeste. Acompanhe aqui os principais lances da partida.

Até o momento, o Leão tem 87% de aproveitamento nos 18 jogos oficiais disputados na temporada. No total, foram 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ainda falando em aproveitamento nacional, atrás do Vitória aparecem Cruzeiro e Atlético-MG, com 83% e 82%, respectivamente.

Em relação aos números do Vitória, o ataque tem seu mérito: foram 36 gols marcados. A zaga, bastante criticada no início da temporada, conseguiu ‘blindar’ a meta: sofreu 13. O saldo é positivo de 23.

Outro dado que chama atenção é o fato de o clube baiano ser o clube que mais venceu neste ano, com 15 triunfos. Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, com 12 cada, dividem a segunda posição.

A equipe comandada por Argel Fucks agora busca um bom resultado no jogo desta quarta para garantir uma partida tranquila no Barradão, no sábado, na volta do duelo.

Retorno bem-vindo

Uma das novidades na escalação do time titular de Argel Fucks é o retorno do zagueiro Fred, que esteve afastado por três semanas se recuperando de um trauma no joelho. A volta vem a calhar, pois Kanu, que vinha fazendo dupla com Alan Costa, está suspenso.

Além de poder avaliar os dois zagueiros jogando juntos, Argel volta a ter um bom cobrador de faltas. E Fred sabe bem disso.

“Eu estava na minha melhor fase antes de machucar. O Alan entrou na minha vaga e foi bem. Agora o Kanu foi suspenso, acontece. Mas estou preparado. Acho que a gente ganha na bola parada, a gente vem tenho muitas oportunidades nos últimos jogos e quando a gente assiste de fora sempre dá aquela vontade de ajudar o time”, disse o jogador.

Fred também sabe que volta num momento decisivo para a equipe, e entende a importância de fazer uma boa atuação em Teresina.

“Vai ser um jogo muito importante. Sobre o River, sei que o estádio é pequeno e que eles fazem bastante pressão, convocando a torcida para vir para cá com uma classificação encaminhada”, disse o zagueiro. Mesmo com uma campanha melhor que a do adversário, Fred disse que o Vitória não espera um jogo fácil.

“Vai ser uma guerra. A gente sabe que tem de tratar a equipe do River com o maior respeito e ter cautela porque qualquer fator fora de casa pode influenciar. No geral, é trabalhar para não tomar gol e ter atenção para não ser pego de surpresa”, finalizou.

Antes de viajar, elenco treina bola parada

Com o retorno de Fred ao elenco principal, a equipe do treinador Argel Fucks fez o último treino no Barradão com coletivo tático, focando nas bolas paradas ofensivas e defensivas, cobranças de falta – especialidade do zagueiro – e pênalti.

River-PI x Vitória - Jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste

Local: Estádio Lindolfo Montes, em Teresina (PI)

Quando: Quarta-feira, 29, às 19h15

Árbitro: Caio Max Vieira

Assistentes: Vinicius Melo de Lima e Jean Marcio dos Santos (trio do Rio grande do Norte)

River-PI - Leandro, Rossales, Oscar, Gabriel e Wesley; Osmar, André e Humberto; Rodrigo Tiui, Tety e Viola. Técnico: Eduardo Hungaro.

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Alan Costa, Fred e Geferson; Willian Farias, José Welison, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier; David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

