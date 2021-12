Vitória busca manter a ponta diante do Luverdense

Se depender dos números da dupla defensiva Guilherme Mattis e Ramon, o duelo desta terça-feira, 11, contra o Luverdense, na Arena Pantanal, vai manter o Leão no topo da classificação com um triunfo. Eles não costumam fazer gol. Porém, quando atuam juntos, o Leão não sabe o que é perder.

Os dois zagueiros entraram juntos como titulares em nove jogos na Série B, com sete triunfos e dois empates. Um aproveitamento de 85% com a dupla em campo, bem superior com o desempenho geral do Leão na Série B: 60%. Dos jogos fora de casa, Mattis e Ramon estiveram juntos em três encontros. Venceram o Paraná e o Ceará, além do empate sem gols com o Boa.

Se depender do histórico dos zagueiros em campo, o triunfo de logo mais será decidido pelos atacantes rubro-negros, pois dificilmente o Leão tomará gols, pelo menos na teoria. Dos nove jogos com Mattis e Ramon atuando, o Leão levou apenas seis gols, uma média de 0,6 revés, por embate. Sem os dois no gramado, a média sobe para um tento sofrido por rodada.

Enquanto Ramon tem 14 jogos pela Segundona, todas como titular, Mattis chegou aos 12, também entrando de primeira. Das quatro derrotas do líder na competição, todas tiveram Ednei como titular ao lado de Ramon, Maracás ou Mattis.

Com dois gols pelo Rubro-Negro, Mattis prefere focar na exibição geral, deixando de lado o bom número da dupla defensiva. Ele acha que, daqui para frente, o Leão passa a ser um time a ser batido e os números não reforçam muita coisa se não mantiver o ritmo.

"O Vitória demonstra em seus números que tem qualidade suficiente para brigar pelo título. Mas agora com esta liderança, a pressão vai só aumentar e todos vão jogar mais atentos conosco", alerta Guilerme Mattis.

Desfalques

Se o técnico Vagner Mancini pode comemorar a permanência da dupla de zaga, do meio para frente a situação é bem diferente. Sem Marcelo Mattos, suspenso, Mancini promove o retorno de Amaral no elenco. A dúvida é justamente quem entra no lugar de Rhayner, que também levou o terceiro cartão amarelo.

O Leão também não conta com o goleiro Fernando Miguel, que retornou a Salvador para fazer exames após dores musculares na coxa. O paraguaio Gatito Fernandes retorna ao time titular. Nesta segunda, 10, o grupo treinou em Cuiabá e Mancini ainda não definiu a equipe. Não está descartada a saída de Escudero, que poderá ser poupado.

