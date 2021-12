Vitória busca Lucas para reforçar a lateral direita

Mesmo sem apresentar propostas oficiais, o Vitória segue na busca por reforços no elenco de 2018. Depois de sondar o atacante Denílson, o Rubro-Negro voltou as atenções à lateral direita e está atrás de Lucas, do Palmeiras.

Ele retorna de empréstimo ao Verdão após uma temporada pelo Fluminense, inicialmente não interesse ao clube paulista – que se reforçou com a chegada de Marcos Rocha.

Além destes jogadores, o Palmeiras já conta com Mayke e Jean para a posição.

Lucas tem 29 anos e tem contrato com o Palmeiras até o final de 2018. Além da passagem pelo Fluminense, ele também foi emprestado ao Cruzeiro, em 2016.

O Vitória não se posicionou oficialmente sobre a procura pelo jogador. A diretoria de futebol do Palmeiras foi procurada, mas não respondeu à reportagem até o fechamento desta edição.

Vale lembrar que Caíque Sá, que fez boas partidas no ano e é do interesse da atual diretoria, ainda não tem renovação garantida para a temporada 2018.

Além de Caíque, o Rubro-Negro tem como opções José Welison, que joga como volante ou lateral, e Cedric, lateral direito de origem. Ambos são crias da base do Vitória.

David de saída

Francisco Godoy, um dos empresários de David, deu como certa a venda do jovem atacante para o Cruzeiro e que faltam apenas “assinar os papéis”, o que deve acontecer na próxima semana.

O agente afirmou ao UOL que o contrato de David será de cinco anos, nos termos que já foram publicados: R$ 10 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. Dos 30%, 23% ficam com o Vitória e os outros 7% a um grupo de empresários.

