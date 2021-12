Vitória busca findar jejum contra o Grêmio para fugir do Z-4

Há pelo menos um ano o Vitória não vive um contexto tão adverso quanto o atual. Nesta quinta-feira, 23, às 19h15, em Porto Alegre, encara o Grêmio pela 10ª rodada do Brasileirão. Sobre o time, pesa a fraca campanha, que fez torcidas organizadas irem protestar na terça, 21, na Toca do Leão, no último treino em Salvador antes do embarque para o Rio Grande do Sul.

O Leão não venceu uma única partida fora de casa no campeonato. São três derrotas e dois empates. No geral, a equipe, que iniciou a rodada na 15ª posição, tem nove pontos, frutos de duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Até as condições climáticas são adversas. A previsão para esta noite na capital gaúcha é de 10° a 13°, bem diferente dos 25° que vêm fazendo em Salvador. E o Vitória não pode pensar em tremer sob pena de fechar a rodada na zona de rebaixamento.

O técnico Vagner Mancini garante que seus comandados estão prontos. "A má colocação na tabela não nos afeta. Nós sabemos do nosso potencial. Não tenho medo da zona de rebaixamento, até porque ainda faltam 29 rodadas para o fim do campeonato. Se perdermos do Grêmio, podemos entrar no Z-4, da mesma forma que, se vencermos duas partidas seguidas, chegaremos perto dos times que estão em cima na tabela", disse.

Pedreira

A força do adversário é outro fator que aumenta a pedreira que aguarda o Leão. Ao longo da história, o Rubro-Negro baiano visitou o Tricolor gaúcho 22 vezes. Empatou seis, perdeu 15 e só venceu duas. A primeira foi o 1 a 0 pelo Brasileirão de 1982.

A outra foi o 2 a 1, de virada, pela Série B de 2005. O herói de 11 anos atrás compõe o atual elenco do Vitória. Leandro Domingues, que está em sua quarta passagem pelo clube e nesta quinta começará no banco de reservas, marcou naquele dia o belo gol que decidiu o triunfo contra a equipe que viria a ser a campeã da competição.

A partida de desta quinta é vista como a mais difícil do Vitória até aqui no Brasileirão, não só pelo histórico, mas sobretudo pela boa fase do Grêmio, que tem o dobro da pontuação do Vitória e projeta o triunfo para diminuir a um ponto a distância para o líder Palmeiras.

Dentre as equipes que estão acima do Grêmio na tabela, o único que o Vitória enfrentou foi o Inter, mas no Barradão. E venceu por 1 a 0. "Sinceramente, acho que o Vitória atua melhor contra os grandes times. Quando enfrenta adversários da parte de baixo da tabela, o jogo às vezes se complica, pois são equipes que atuam muito fechadas e diminuem os nossos espaços", opinou Mancini.

"Este é o nosso jogo mais difícil. Como era o do Inter, antes. O mais importante é a gente ter convicção do trabalho que está sendo feito. E saber que estamos jogando a Série A, contra times que têm um suporte financeiro maior, mas que não têm apresentado um futebol melhor do que o nosso", finalizou.

Marinho é desfalque devido à burocracia

O atacante, que teve seus direitos adquiridos em definitivo pelo Vitória, não atuará nesta quinta, pois seu novo contrato não foi regularizado a tempo. O volante Flávio será o substituto.

adblock ativo