Vitória busca fazer o dever de casa contra o Vasco para sair do Z-4

Pior mandante do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em seis partidas, o Rubro-Negro tem nesta quarta-feira, 12, às 21h45, diante do Vasco, a chance de emplacar uma sequência positiva, iniciada com a vitória sobre o Atlético-GO, fora de casa.

Sinal positivo é que o Vasco não tem bom histórico no Barradão: perdeu todas as partidas que disputou contra o Vitória pelo Brasileiro.

Se levar em consideração todos os confrontos na Toca do Leão, a única vez em que o Vasco não perdeu foi em 2009, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Aquele jogo terminou com igualdade em 1 a 1, mas o Cruzmaltino saiu com a classificação por ter vencido por 4 a 0 na partida de ida.

Num passado mais recente, o Vitória venceu neste ano o Vasco no Barradão por 1 a 0 na Copa do Brasil – e, desta vez, conseguiu avançar à fase seguinte por conta do empate por 1 a 1 em São Januário.

Mistério e desfalques

As duas equipes têm desfalques importantes para a partida. O Vasco não terá seu principal jogador. Luis Fabiano sentiu dores no quadril, que causa problemas no joelho, e foi vetado da partida.

Douglas não viajou para Salvador porque foi vendido ao Manchester City. Jogará emprestado ao Girona (ESP).

Bruno Paulista também está fora: o volante ex-Bahia não joga por conta de uma contratura na coxa. Jean, que cumpriu suspensão, volta.

Já o Vitória não pode contar com o capitão Willian Farias, que desfalca o time por três semanas por causa de uma lesão no joelho direito.

Mesmo saindo machucado no último jogo, o volante Yago não teve qualquer lesão detectada em exames de imagem e foi relacionado.

Contra o Atlético-GO, Gallo teve que queimar todas as substituições por motivos físicos e admitiu que isso é um problema. “Não tenho muita escolha. Isso é o campeonato. Eu e o Pet conversamos bastante. A gente está sempre pensando em qualificar”, disse o comandante, sobre a necessidade de reforços.

A convocação do treinador Alexandre Gallo conta com o retorno de Geferson, suspenso no último jogo, Alan Costa e Bruno Ramires. Recém-chegados, o atacante Santiago Trellez e o zagueiro Wallace ainda não foram regularizados.

Gallo preferiu manter as atividades fechadas para a imprensa. Segundo a assessoria do clube, nesta terça, 11, os jogadores fizeram atividades de velocidade e focaram na bola parada antes de um jogo recreativo.

Ingressos

O Vitória não divulgou a parcial de ingressos vendidos para a partida: os bilhetes seguem à venda nos pontos físicos e no site Futebol Card.

Vitória x Vasco - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 12, às 21h45

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fábio Pereira (TO)

Vitória - Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Geferson; Uillian Correia, Yago, Cleiton Xavier e Carlos Eduardo; David e André Lima. Técnico: Alexandre Gallo.

Vasco - Martín Silva; Madson, Rafael, Jomar e Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu, Wagner e Escudero; Thalles. Técnico: Milton Mendes.

