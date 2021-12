Vitória busca evitar jogo de volta contra o Náutico-RR

O mesmo Vitória de boas campanhas na Copa do Brasil, como o vice-campeonato de 2010, é o que vem de eliminações decepcionantes nos últimos três anos. Querendo retomar o caminho do sucesso, o Leão estreia nesta quarta-feira, 13, na edição de 2016 da competição. Às 21h30 (horário da Bahia), em Boa Vista, enfrenta o Náutico-RR pelo duelo de ida da 1ª fase.

A volta será em 27 de abril, no Barradão. Porém, pode não ocorrer caso o Vitória vença por dois ou mais gols de diferença e avance automaticamente à 2ª fase. Classificar-se com folga é obrigação para um time que, de 2013 a 2015, foi eliminado respectivamente por Salgueiro, J. Malucelli e ASA.

Desta vez, a vida do Leão pode ser mais fácil, pois o adversário é ainda menor do que os algozes passados. Sediado em Caracaraí, de 20 mil habitantes, o Náutico-RR tem três títulos na galeria: os estaduais de 1968, 2013 e 2015. Em Brasileiros, contabiliza três participações na Série D. Foi 31º em 2012, 33º em 2014 e 38º em 2015. Já em Copas do Brasil, só jogou em 2014, quando estreou levando 4 a 1 da Ponte Preta e foi eliminado.

O jogo desta noite será na capital Boa Vista, na Vila Olímpica Roberto Marinho, que possui capacidade para 1,5 mil torcedores, que se separam do campo apenas por uma proteção de pouco mais de 1 m de altura. Para evitar invasões ao gramado, a polícia militar preparou um esquema especial de segurança.

Teoricamente, o favoritismo rubro-negro só pode ser desafiado pelo desgaste da viagem. Na segunda, às 13h, o elenco chegou a Salvador vindo de Juazeiro, onde fez 3 a 2 na Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Às 18h, partiu para Boa Vista. Após escalas em Brasília e Manaus, desembarcou às 2h50 (da Bahia).

O meia Arthur Maia, titular no lugar do poupado Leandro Domingues, comenta: "Foi uma viagem longa e desgastante. Por isso, temos que pensar primeiramente em vencer o jogo. Depois, tentaremos os dois gols de diferença".

História

Antes, o Leão já havia sido batido na Copa do Brasil pelos pequenos Taguatinga, em 1989, Baraúnas, em 2005 e 2007 (nesta vez, passou de fase, pois o adversário foi desclassificado pela escalação de um jogador irregular), e Botafogo-PR, em 2011.

Por outro lado, além da ter feito a final de 2010 contra o Santos de Neymar, Ganso e Robinho, alcançou a semifinal de 2004 e outras oito quartas de final. Em 2016, é o momento de retomar a trilha do sucesso. "Temos a expectativa de uma grande estreia. Espero que a gente imponha nossa maneira de jogar, sempre de uma forma ofensiva, e torne o jogo favorável a nós".

Além de Leandro, também não jogam o centroavante Kieza, suspenso, e o zagueiro, Ramon, machucado.

