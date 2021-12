Vitória busca classificação em casa contra Náutico pelo Nordestão

Entre os muitos erros cometidos pelo Vitória no curto período de tempo passado em 2019, chama atenção um que se repete há alguns anos no clube: o desempenho ruim como mandante. Foi-se o tempo em que a torcida rubro-negra entoava cânticos como o famoso “eu, eu, eu, caiu na Toca... se deu mal” (ou algo que rime melhor). O ponto é que o Leão deixou de ser temido em seus domínios, e a situação parece ficar cada vez pior.

Neste sábado, 30, o time vai ter mais uma chance de reverter esse cenário. Às 16h, o Vitória recebe o Náutico no Barradão, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O clube ofereceu descontos e promoveu uma campanha institucional para convidar os torcedores ao santuário, como é chamado o estádio rubro-negro. Lá, o Leão tropeçou em seus últimos quatro compromissos.

“A sequência de jogos sem vencer gera desconfiança. Mas eu busquei trazer confiança para os jogadores. Meu objetivo foi trazer esperança”, afirmou o treinador Cláudio Tencati.

Nos últimos três anos, tempo em que figurou na elite do nosso futebol, o Rubro-Negro se limitou a brigar contra o rebaixamento, sempre com péssimas campanhas na capital baiana.

Quando terminou na 16ª posição em 2016, a primeira fora do Z-4, foi o quarto pior mandante, com 28 pontos. No ano seguinte, repetiu o lugar na tabela, mas dessa vez teve a pior campanha em casa, com apenas 14 pontos conquistados.

No ano passado, quando sacramentou o retorno para a Segundona, mais uma vez o vexame passou por Salvador. O Leão terminou como o segundo pior mandante, ao somar 26 pontos em seus domínios.

Com a chegada da temporada 2019, a situação se agrava porque os tropeços em casa, antes restritos ao Campeonato Brasileiro, competição com maior nível técnico, agora acontecem já no primeiro semestre, em meio à disputa do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

O estadual já foi pro brejo, com eliminação justamente no Barradão. Neste sábado, mais uma vez em casa, o Leão corre risco de se despedir precocemente de uma competição.

Contas

Para avançar às quartas de final, o melhor caminho é vencer o Náutico no Barradão. Mas isso ainda não é suficiente. Além de triunfar, o Vitória precisa torcer por um tropeço do Salgueiro contra o Ceará ou derrota do CRB para o Botafogo-PB.

Em caso de empate no Barradão, a vaga só fica com o Rubro-Negro se o Salgueiro perder para o Vozão.

As novidades no Rubro-Negro são as presenças do volante Matheus Tenório e do meia Paulo Victor. A dupla agradou Tencati durante os treinos da semana e foi relacionada pela primeira vez para uma partida do time profissional.

“O coletivo que fizemos foi para fazer observações do sub-20 e de imediato teve uns destaques. Eles podem jogar, estão prontos, na minha opinião”, avaliou o treinador.

