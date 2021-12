Vitória busca classificação diante do J. Malucelli

A Copa do Brasil do ano passado já mostrou ao Vitória que a zebra é uma trágica realidade: eliminação na primeira fase para o pernambucano Salgueiro.

Só que nesta quinta-feira, 24, às 19h30, no Pituaçu, diante do modesto J.Malucelli-PR, o Leão não quer dar sopa para o azar para ir tranquilo à segunda fase da competição e poder enfrentar o gaúcho Novo Hamburgo.

Na natureza, a zebra é presa fácil para o felino considerado o rei da selva. Portanto, o Jotinha que não se atreva a bagunçar no território inimigo. "Vamos pra cima, pois estamos pensando em vencer", disse William Henrique. Se bem que o rubro-negro não precisa necessariamente do triunfo para seguir em frente no torneio nacional.

Como a primeira partida, em Curitiba, terminou 1 a 1, basta um empate por 0 a 0 para que a festa seja vermelha e preta. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis e igualdade por dois ou mais gols classifica o time paranaense.

William Henrique vai ganhar uma nova chance na equipe titular. De Ney Franco, ele ouviu a ordem de cair pra dentro da defesa adversária. "Vou jogar bem ofensivamente. Se tiver a oportunidade de ir pra cima eu vou", falou.

A entrada de Pica-Pau na vaga de Neto Coruja, vetado, não é a única mudança no Vitória para a partida. Hugo, que já cumpriu as duas punições impostas pelo STJD em 2013, volta a vestir a 10 que era de Juan. Este, por sua vez, retorna à sua posição de ofício: a lateral esquerda. Mansur, que levou 21 pontos no corte do supercílio esquerdo, também foi barrado pelo departamento médico.

O Vitória já fez nove jogos em Pituaçu em 2014, com seis triunfos e três empates.

adblock ativo