Vitória busca classificação antecipada contra Confiança

O Vitória recebe o Confiança neste sábado, 1º, às 16h ( horário local), em Pituaçu, e pode sacramentar sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste.

A situação do Leão no Grupo A é confortável. O rubro-negro ocupa a segunda posição da chave com sete pontos. Caso vença o Confiança e o Sergipe (terceiro colocado, com três pontos a menos) tropece, o clube rubro-negro avança na competição com uma rodada de antecedência.

A grande novidade é o retorno do atacante Dinei, que vai fazer sua primeira partida nesta temporada após se recuperar de uma cirurgia na face.

Porém, a dupla de ataque que fez sucesso em 2013, ainda não será reeditada no sábado. Por conta de dores musculares na coxa, o atacante Marquinhos foi vetado pelo departamento médico.

Com calos nos pés, o volante Lucas Zen também foi vetado. Em seu lugar quem deve jogar é o volante Mauri. Outro que preocupa é o meia Escudero, que foi diagnosticado com um cansaço muscular.

Em contrapartida, o zagueiro Rodrigo Defendi foi relacionado para o confronto. O atleta deve começar a partida no banco de reservas. Na linha de frente, o técnico Ney Franco ainda não decidiu se vai escalar Alan Pinheiro ou William Henrique.

Lanterninha

Na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, o time do Confiança tem muitos desfalques para o embate contra o Vitória.

O treinador Givanildo Sales não poderá contar com os atacantes Philco e Seninha; o zagueiro Henrique; e o lateral João Carlos, que seguem machucados. Já o lateral Glauber e o meia Marcelinho cumprem suspensão automática.

