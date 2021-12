Vitória busca centroavante para lugar de Giancarlo

Segundo o presidente do Vitória, Alexi Portela, o foco do clube neste intervalo do Campeonato Brasileiro é a contratação de um camisa 9.

Principalmente porque o centroavante Giancarlo, que decepcionou em seus primeiros jogos na Série A, será emprestado.

"Estamos buscando um clube para ele pegar experiência", revelou Alexi Portela. No último domingo, 9, no jogo do time baiano contra o Atlético-PR, o técnico Caio Júnior promoveu as estreias de outros dois centroavantes: de Rômulo e de Pedro Oldoni.

Além de Giancarlo, os zagueiros Cardoso e David Braz, assim como o lateral-direito Marcos devem deixar o rubro-negro em breve. Apenas Cardoso já acertou a rescisão.

O diretor de futebol do Leão, Raimundo Queiroz, fala em fazer contratações pontuais para o restante do torneio nacional: "só posso dizer que vamos trazer jogadores para valorizar o elenco, não para inchar".

