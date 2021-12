Vitória busca aproximação do G-4 contra o Grêmio

A torcida do Vitória se empolgou com os dois últimos triunfos contra Náutico e Vasco e já fala nas redes sociais até em lutar por uma vaga na Libertadores.

Por isso, um triunfo do rubro-negro baiano neste sábado, 21, no ingrato horário das 21h, no Barradão, pode tornar esse sonho mais próximo, reduzindo a distância para o G-4, zona de classificação da Libertadores, para apenas cinco pontos.

Ocupando atualmente a sexta posição, com 30 pontos, o Leão baiano está mais próximo da zona de rebaixamento (seis pontos) do que do G-4 (oito pontos). Entretanto, nesta equilibrada edição do Brasileirão, caso o Vitória consiga bater o Grêmio em casa, a meta da vaga na competição continental começa a parecer mais plausível.

Para o jogo deste sábado, o Vitória não poderá contar com três titulares: Cáceres e Maxi, lesionados, além de Michel, que se recupera de dores no joelho.

Na vaga de Michel, quem deve jogar é Elizeu, que participou de uma atividade com os titulares nesta sexta-feira, 20 . No meio, Escudero e Renato Cajá compõem o setor de criação, servindo aos atacantes Marquinhos e Dinei.

Já o Grêmio vem a Salvador para tentar retornar a luta pelo título da competição e evitar a aproximação de um possível futuro rival por uma vaga na Libertadores.

Ao final do primeiro turno, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho estava apenas quatro pontos atrás do líder Cruzeiro. Três rodadas depois, o Cruzeiro disparou para 49 pontos, enquanto que o Grêmio conquistou apenas quatro pontos, estando agora 11 pontos atrás do primeiro colocado.

Por isso, o esquema 3-5-2 utilizado por Renato Gaúcho começa a ser questionado. A formação funcionou muito bem no primeiro turno da Série A após a chegada do treinador no lugar de Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, os últimos resultados deixaram os torcedores e a imprensa gaúcha preocupados se a escalação não estaria desgastada.

Mas Renato promete manter o time jogando da mesma forma. De mudança, apenas aquelas por ordem médica ou suspensão. O lateral Pará, que está com o joelho inchado, é dúvida. Ramiro, voltando de suspensão, e Elano, recuperado de lesão, também aparecem como opções para o meio. De última hora, o zagueiro Gabriel se tornou dúvida, após machucar o joelho em recreativo, nesta sexta, em Salvador.

