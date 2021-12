Vitória busca 1º ponto fora contra time paulista na Série B

Com 36,7% de aproveitamento dos pontos disputados na Série B, o Vitória tem uma das piores campanhas do certame. Até por isso, o time chega na reta final da Segundona ainda na luta contra o rabaixamento. Esse desempenho fica pior quando o adversário é um time paulista, exatamente como será neste domingo, 27. Às 16h, no Estádio Estádio Moisés Lucarelli, o Leão encara a Ponte Preta pela 31ª rodada da competição nacional.

Nesta Série B, o Rubro-Negro já disputou 11 partidas contra equipes de São Paulo e venceu apenas duas vezes. Os demais resultados foram um empate e oito derrotas (confira todos os placares no quadro abaixo). Aproveitamento de 21%, que cai para zero quando o recorte são os jogos disputados fora de casa. Nos cinco em que foi atuar em São Paulo, a bagagem do Leão voltou vazia para Salvador.

Jogos do Leão contra times paulistas Jogos do Leão contra times paulistas

Mais tarde, contra a Ponte Preta, o Vitória vai ter a última chance para melhorar esse retrospecto. Depois da Macaca, não haverá mais adversários paulistas no calendário de 2019 da equipe baiana.

Os maiores algozes até aqui foram Bragantino, Guarani e São Bento, que venceram o Leão tanto em São Paulo quanto em Salvador. O Botafogo também causou estragos, com triunfo em Ribeirão Preto e empate sem gols no Barradão. Os únicos que foram derrotados pelo Rubro-Negro foram Oeste e Ponte Preta.

No primeiro turno, a Macaca veio até Salvador e perdeu por 2 a 1. Agora é a vez do Vitória visitar a equipe paulista. Na última entrevista coletiva antes do jogo, Geninho projetou encontrar dificuldades no Moisés Lucarelli.“A Ponte Preta joga como se fosse a última cartada para tentar o acesso. Se ela ganhar, cola no bloco da frente, se não ganhar, vê o bloco da frente fugir. A gente vai enfrentar uma equipe motivada. Acho que vai ser decidido em um lance fortuito, dificilmente um time vai se impor muito”, disse o treinador do Vitória, que também comentou sobre a proximidade do Leão com a zona de rebaixamento.

“A possibilidade [da queda] passa, mas procuro não ficar pensando nela. Não faço dela um fantasma. Isso não pode inibir a gente de trabalhar. Não posso deixar de trabalhar com medo do que vai acontecer. Tenho que tentar achar um caminho para a gente atingir o objetivo, que é a permanência na Série B”, explicou.

#S.O.SNordeste

Dando continuidade à campanha feita em conjunto com outros times do nordeste, neste domingo o Vitória vai fazer um novo alerta para o derramemento de óleo que tem atingido diversas praias do estado nos últimos dois meses.

A camisa que os jogadores rubro-negros vão usar contra a Ponte Preta vai estampar a imagem de uma mão manchada de óleo que “representa a força e a união do povo nordestino”, como explicou o time baiano por meio do perfil oficial em uma rede social.

Sport, Ceará, CRB e o rival Bahia também já se manifestaram com ações em defesa do meio ambiente após o desastre na região.

adblock ativo