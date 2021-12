Vitória bota fé no gringo Escudero

No final do túnel rubro-negro, uma luz. Depois de ficar orfão no meio-campo por um longo inverno, o Vitória finalmente terá o retorno de Escudero, após 189 dias no limbo entre a contusão no joelho e a recuperação. O desafio será contra o Figueirense, neste domingo, diante da torcida e de números cabais. Será o jogo 50 do meia argentino com a camisa vermelha e preta, além da partida número 600 do Barradão.

Como efeito borboleta, a contusão do gringo trouxe ao Leão uma fase difícil. Quando Escudero se machucou, em fevereiro, o Leão ainda não havia levado 5 a 1 do Ceará, não tinha estreado na Copa do Brasil, tampouco perdido o Baianão para o Bahia. O aproveitamento era, até então, de 66% em nove jogos na temporada. Depois da saída do argentino, o time fez 29 jogos e o rendimento caiu para 42%. Tudo bem que Escudero pegou clubes menos expressivos este ano, mas isso não diminui a importância dele para o time. Em 2013, pelo Brasileirão, 13 dos 16 triunfos do Vitória foram com ele em campo.

Falando no rival, o meia é o único no elenco atual que ainda não perdeu um Ba-Vi pelo Vitória. Ele não participou das últimas três derrotas no clássico, todas por 2 a 0. O retorno tão esperado pela torcida não é apenas pelo xodó que Escudero se tornou para o Rubro-Negro. Os números comprovam que o Vitória precisa dele para sair da zona. Com ele em campo, o time baiano obteve um aproveitamento de 63%, com 27 triunfos em 49 jogos.

A recuperação de Escudero também é comemorada pelo técnico Ney Franco, que retorna ao clube após a demissão de Jorginho. Antes de trocar o Vitória pelo Flamengo, o treinador não escondia que o time havia perdido padrão de jogo sem o camisa 11. Ele testou diversas maneiras de suprir a perda, investindo até na improvisação de Juan no meio-campo, mas sem sucesso. Na Série A de 2013, das 10 vitórias de Ney Franco, oito foram com Escudero em campo.

O jogador admite que o retorno o deixa ansioso, mas mostra confiança: "A situação é ruim, mas temos time para virar esta fase. Esperei muito tempo para retornar e confio na nossa equipe. Precisamos vencer em casa e arrancar pontos fora. Não tenho dúvida que vamos buscar coisas melhores no Campeonato Brasileiro".

Entrou na rede

Com o tempo de molho, Escudero decidiu entrar num mundo até então pouco conhecido: o das redes sociais. Para se aproximar ainda mais da torcida, fez perfil no Facebook e Twitter. Para completar, sorteou até camisa do Vitória para o torcedor que mandasse a melhor frase sobre o seu retorno. "A torcida foi muito boa para mim na recuperação. Todos queriam saber quando eu voltava, diziam estar me esperando. Decidi entrar nas redes, apesar de não ser bom nisso. Tenho pessoas que cuidam quando não posso acompanhar. O carinho é grande", diz.

A diretoria do clube também está utilizando o retorno de Escudero para chamar a torcida ao Barradão, mesmo ocupando a penúltima colocação do Brasileiro. Na internet, o Vitória entrou na campanha "Nosso hermano está de volta", com a hastag #omitovoltou. No primeiro dia, mais de 1.200 torcedores compartilharam no Facebook e 500 no Twitter. O reencontro promete fortes emoções...

adblock ativo