Na casa do Leão, bacalhau é um bom rango. E foi assim na noite desta quinta-feira, 16, quando o Vitória derrotou o Vasco por 1 a 0 e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil.

Tiago Lemos Vitória bate Vasco no Barradão e avança à próxima fase da Copa do Brasil

O adversário será conhecido após sorteio. Por enquanto, a torcida comemora mais um gol do zagueiro Alan Costa, um dos destaques do jogo.

Agora, o foco é o Campeonato Baiano. Neste domingo, 19, o Leão recebe o Jacuipense, às 16h, no mesmo Barradão.

O jogo

O primeiro tempo começou devagar, mas logo ganhou contornos de decisão. Se o Cruzmaltino tentava tirar a vantagem rubro-negra com ataques perigosos, o time de Argel Fucks dava o troco na mesma moeda.

Fernando Miguel foi exigido em chutes de Henrique e Nenê – o último por erro do goleiro na saída de bola –, mas fez boas defesas. Uma cabeçada de Luis Fabiano assustou, mas subiu.

Já o Leão chegou em chute de José Welison de fora da área, por cima. Ainda reclamou de pênalti quando Henrique caiu e tocou a mão na bola. Mas a melhor chance foi de Patric, já no fim da etapa inicial. Após contra-ataque, Cleiton Xavier serviu, mas o lateral-direito teve que chutar de esquerda e errou.

No segundo tempo, o Vitória foi superior e mereceu o triunfo. Antes do gol, Kieza exigiu grande defesa de Martin Silva após cabeceio da entrada da área. Uma bomba!

Aos 13 minutos, o goleiro vascaíno defendeu chute de David após cobrança de falta e confusão na área. Mas Alan Costa, autor do gol do triunfo do domingo, sobre o Botafogo-PB, chutou forte e vibrou: 1 a 0.

Vitória 1 x 0 Vasco - Jogo de volta da 3ª Fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 16, às 19h30

Gol: Alan Costa, aos 13’ do 2º T

Público: 18.264 pagantes

Renda: R$ 319.954,00

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Heronildo S. Freitas da Silva (trio do Pará)

Cartões amarelos: Geferson, Alan Costa e Fernando Miguel (Vitória); Gilberto e Guilherme (Vasco)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier (Cárdenas) e Cleiton Xavier (Paulinho); Kieza (André Lima) e David. Técnico: Argel Fucks.

Vasco - Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo (Jomar) e Henrique; Jean (Thalles), Douglas, Guilherme, Nenê e Escudero (Kelvin); Luís Fabiano. Técnico: Cristóvão Borges.

adblock ativo