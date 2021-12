Vitória bate time mexicano e segue invicto na Copa Chivas

Depois de arrancar um empate ao sair atrás no marcador na partida de estreia, o Vitória bateu o Monterrey, do México, por 3 a 1 na quarta-feira, 29, e foi a quatro pontos no Grupo A da Copa Chivas, disputada no México.

Com o time profissional disputando a Copa do Nordeste, o rubro-negro mandou o time Sub-20, que começou bem a competição. Os gols da partida foram marcados por Léo Ceará, Maracás e David. Léo, inclusive, marcou também na partida de estreia e é o vice artilheiro do torneio, atrás de Kristoffer, do Liverpool, da Inglaterra.

Nesta quinta-feira, 30, o Vitória enfrenta o Atlas do México pela terceira rodada. O time mexicano é o líder da chave com dois triunfos nas duas partidas. O Dallas FC (dos Estados Unidos) e o Monterrey vêm na sequência com três pontos, enquanto o Chivas Guadalajara soma um empate e o Yokohama (do Japão) é o lanterna do grupo com duas derrotas.

adblock ativo