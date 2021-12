Vitória bate Sport, ganha a 3ª seguida em casa e se afasta do Z-4

O Vitória superou o vexame do clássico do último domingo, 22, com um triunfo importante no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, 26, no Barradão, o time baiano entrou em campo com sete atletas diferentes em relação ao Ba-Vi e derrotou o Sport por 1 a 0.

As novidades foram: o goleiro Ronaldo, Ramon improvisado na lateral direita, Ruan Renato na zaga e o jovem Matheus na lateral esquerda; Willian Farias e Yago, no meio, e André Lima no setor ofensivo.

Com o resultado positivo, o técnico Vagner Mancini ganha tranquilidade para a sequência da Série A. Além disso, afastou o Leão da Barra da zona de rebaixamento. Agora, o Rubro-Negro baiano soma 18 pontos, na 13ª colocação.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Atlético-PR, neste domingo, 29, às 16, na Arena da Baixada.

O jogo

Mais uma vez no Manoel Barradas, o Vitória chegou ao triunfo pelo placar simples de 1 a 0. A fórmula foi a mesma: eficiência.

Na primeira etapa, mesmo com Luan – que deu lugar a Erick após sentir a coxa direita –, Neilton, Yago e André Lima, a equipe baiana não levou perigo ao adversário.

A melhor chance, inclusive, foi do Sport. Aos 28 minutos, André Lima perdeu a bola para Fellipe Bastos, que lançou Michel Bastos. O canhoto invadiu a área livre e tocou por cima de Ronaldo, mas mandou pra fora.

