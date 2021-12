Foi no sufoco, mas o Vitória venceu o Sport na noite desta terça-feira, 29, por 3 a 2, em partida no Barradão, em Salvador. E os garotos da base foram os responsáveis pelo triunfo, com gols de Nickson e Euller, além de boa atuação de Caíque.

Bruno Porciuncula Vitória bate Sport e se afasta da zona de rebaixamento

O triunfo fez o Vitória subir para 11º lugar da Série A, mas ele ainda pode cair para 14º ao fim da rodada.

O rubro-negro baiano volta a jogar domingo, 3, em Minas Gerais, contra o Cruzeiro, às 11h da manhã. O Sport recebe o Palmeiras em um dia novo para o futebol brasileiro, segunda-feira, 4, às 20h.

Susto

Com os desfalques de Fernando Miguel, Marinho, Leandro Domingues e Kieza, Mancini resolveu colocar o Vitória com três zagueiros. O rubro-negro tinha mais volume de jogo, enquanto o Sport tentava o contra-ataque, sempre com Diego Souza.

Em um dos contra-ataques, o Leão da Ilha abriu o marcador aos 17 minutos. Matheus Ferraz recebeu lançamento sozinho, dominou no peito e mandou para o fundo da rede.

Cinco minutos depois, o lance que mudou a partida. Everton Felipe, que já tinha amarelo, fez falta em Vander e recebeu o segundo cartão, sendo expulso. Com um jogador a mais, o primeiro tempo virou ataque contra defesa, e Victor Ramos praticamente passou a ser um meia. O Vitória sofria com a falta de um atacante fixo, já que a bola cruzava a área, com lançamento de Dagoberto e VAnder, pelas pontas, mas não tinha ninguém para cabecear.

De tanto tentar, aos 44, o Vitória empatou a partida. Diego Renan tocou para Vander na grande área. O atacante dominou e chutou forte, rasteiro, sem chances para Agenor.

Virada

O segundo tempo continuou com o Vitória pressionando. O Sport não conseguia atacar o rubro-negro baiano. A virada era questão de tempo, e aconteceu aos 15 minutos.

William Farias deu belo passe para Euller, que dominou no peito e mandou para o fundo da rede. A torcida ainda comemorava a virada quando, três minutos depois, Nickson ampliou.

Vander deu uma pedalada pela direita e cruzou na cabeça de Nickson, que subiu no terceiro andar para mandar para o fundo da rede. Os jogadores do Sport passaram a ficar nervosos. Lenis levou um chapéu de Dagoberto e fez falta. Ele recebeu o amarelo e, quando caminhou, brigou com jogador do Vitória, recebendo o segundo e sendo expulso.

Com dois a mais, o Vitória relaxou no jogo e quase assustou a torcida. Aos 32, Matheus Ferraz recebeu sozinho na pequena área, de costas, e teve tempo de virar e mandar para o gol, diminuindo a partida.

