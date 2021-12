Vitória bate Sport e chega à final do Nordestão Sub-20

Nada de crise! A Fábrica de Talentos, como é conhecida a divisão de base do Vitória, continua produzindo em capacidade máxima. Na noite desta segunda-feira, 30, a equipe sub-20 do Leão derrotou o Sport, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e está na final da Copa do Nordeste da modalidade.

O gol do triunfo foi marcado por Léo Ceará, aos 34 minutos do primeiro tempo. Foi o quarto tento do atacante, artilheiro da competição.

Na decisão, a equipe do técnico Valnei Pichite vai encarar o Náutico, que também nesta segunda venceu o Globo-RN, por 3 a 0, na mesma praça esportiva. O duelo acontecerá na quarta, 2, às 16h55, novamente no Rei Pelé, com transmissão ao vivo do canal fechado Esporte Interativo.

Na primeira fase, o Leãozinho derrotou o Confiança (3 a 1), e empatou com Coruripe (0 a 0) e América-RN (2 a 2). Nas quartas de final, eliminou o Fortaleza com um triunfo de 1 a 0.

Profissional

O elenco profissional rubro-negro já está de férias e a volta ao batente ocorrerá dia 5 de janeiro, quando será iniciada a preparação para o Campeonato Baiano, previsto para começar no fim do mesmo mês.

Opresidente do Conselho Deliberativo do Leão, José Rocha, informou que a assembleia para aprovação ou não do novo estatuto deve acontecer dia 20 de dezembro.

