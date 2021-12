O Vitória se despediu na quarta-feira, 11, do seu adversário mais conveniente deste ano, o Serrano. Ao batê-lo por 2 a 1, em Porto Seguro, confirmou sua vaga antecipada nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Em três confrontos contra o Índio Mongoió, o Leão obteve apenas triunfos, e sempre quando era necessário se recuperar de resultados ruins. Contra esse adversário providencial, conseguiu 40% dos pontos (nove de 22) e metade dos gols (sete de 14) que acumula nesta temporada.z

Nesta quinta rodada do torneio regional, o Rubro-Negro atuou sob o comando do treinador interino Carlos Amadeu, após demissão de Ricardo Drubscky na segunda-feira. Vinha de péssima exibição no empate sem gols diante da Juazeirense, fora de casa, pelo Campeonato Baiano.

No duelo inicial com o Serrano, em que venceu por 2 a 0, em Vitória da Conquista, pelo Estadual, o Leão amenizou a sequência de 0 a 0 com o Bahia de Feira, em casa, e derrota por 1 a 0 para o Confiança, em Aracaju, nos seus dois primeiros compromissos oficiais em 2015. Quatro dias depois, em reencontro no Barradão, o Rubro-Negro ganhou por 3 a 1, pelo Nordestão.

Nesta quarta, além da classificação assegurada, aliviou a pressão neste turbulento período de troca de técnico.

O empate por 1 a 1 entre Confiança e América-RN, em Sergipe, na quarta, selou a liderança do Vitória no Grupo A. Já o Serrano ainda pode ir ao mata-mata como um dos três melhores segundos colocados.

O Leão cumprirá tabela contra o time sergipano na última rodada, quarta-feira, às 22h, no Barradão. Antes, porém, visitará o Colo-Colo, no domingo, às 16h, em Ilhéus, pelo duelo de ida das quartas de final do Estadual, com a vantagem de avançar com dois resultados equivalentes.

Eliano Jorge Vitória bate Serrano e avança à próxima fase do Nordestão

Sem convencer

Nem um gol precoce ajudou o Vitória na quarta no sul do estado. O árbitro assinalou pênalti controverso no lateral direito Nino Paraíba e, logo a um minuto, o atacante Neto Baiano inaugurou a contagem.

Como no confronto anterior, o Serrano reclamou de favorecimento da arbitragem ao clube da capital.

O Leão não se impôs, mas até criou chances de gol. Entrevistado pelo canal Esporte Interativo no intervalo, Neto Baiano opinou que sua equipe não conseguiu "jogar como time grande" e cobrou uma postura mais aguerrida.

No segundo tempo, houve evolução. Aos 18 minutos, no rebote da cobrança de falta de Neto Baiano na trave, Vander marcou, de cabeça. Os visitantes ainda perderam oportunidades claras, com Euller, Vander, Elton e, duas vezes, Rogério. Mesmo assim, não mostraram futebol convincente.

Aos 48, Deon acertou chute da meia-lua e marcou para os anfitriões. Lamentou que fosse tarde. E o Leão lastimará se não enfrentar mais o Serrano pelo Nordestão.

