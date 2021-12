O Vitória ‘time de resultado’ de Argel pode até não agradar 100% a torcida, mas tem dado muito certo. Na noite desta quarta-feira, 22, o Leão reverteu uma situação adversa, venceu o Sergipe por 2 a 1 em Aracaju e se classificou para as quartas do Nordestão como um dos quatro melhores líderes de grupo.

Vitor Villar Vitória bate Sergipe fora de casa e avança como líder do grupo

O triunfo pode ser colocado muito na conta de David e Fernando Miguel. O atacante brilhou no 1º tempo ao desequilibrar um duelo truncado e dar um passe fundamental para o primeiro tento, aos 29, e marcar um golaço aos 41.

Já o goleiro fechou o gol e evitou o empate do Gipão, que foi superior na etapa final. Hiago fez de pênalti o único tento do time da casa, aos 9.

Com, o triunfo, o Leão avançou como líder do Grupo E e jogará a partida de volta das quartas de final no Barradão. No domingo, 26, o Rubro-Negro pega o Jacobina, no seu estádio, pelo Baianão.

O jogo

O 1º tempo teve pouquíssimos lances de perigo. Foi um duelo estudado, com as equipes evitando correr grandes riscos – afinal, quem perdesse ali cairia para o ‘pote 2’ do sorteio das quartas de final nesta sexta, 24..

Para se ter ideia, o primeiro lance de perigo saiu numa bola parada, aos 26. Calyson cobrou falta de longe e a bola passou raspando a trave.

Foi nesse cenário que David fez a diferença. Num jogo truncado, o garoto de 21 anos usou o seu talento para ‘abrir’ o adversário. Aos 29, se livrou da marcação, disparou pelo meio e deu um belo passe para Geferson na esquerda.

Naquele lance, saiu o primeiro gol do Leão, numa enorme sorte. Geferson cruzou rasteiro e Kieza se atirou na bola, mas furou; Gabriel Xavier tentou chutar para o gol, pegou errado na bola, ela esbarrou no camisa 9 e entrou.

O duelo seguiu equilibrado até que, aos 41, David fez acontecer novamente. De novo se livrou da marcação, puxou para o meio e soltou uma bomba de canhota, da intermediária, sem chances de defesa.

A diferença no placar fez o técnico Betinho arriscar tudo na volta do intervalo, trocando um volante por um centroavante. O Leão reagiu da pior forma, recuando. Logo aos 8, Hiago cruzou da direita e a bola bateu na mão de Alan Costa. O árbitro apitou o pênalti, que o próprio Hiago converteu.

O gol incendiou o Gipão e a sua torcida, que, a bem da verdade, fez por merecer o empate. E só não fez porque Fernando Miguel teve atuação brilhante. Aos 15, Vicente chutou da esquerda e o goleiro pegou. Aos 17, Calyson chutou e a bola raspou o travessão.

Aos 28 e 29 o grandalhão Fabiano Tanque teve dois lances de cabeça para empatar, mas mandou ambos para fora. E aos 35, o lance mais incrível de Miguel: Élton cobrou falta da intermediária na gaveta do camisa 1, que voou para fazer uma pintura de defesa.

Sergipe 1 x 2 Vitória - 6ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Quando: Quarta-feira, 22, às 21h45

Gols: Kieza, aos 29’, e David, aos 41’ do 1º T (V); Hiago, aos 9’ do 2º T (S)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (trio do Ceará)

Cartões amarelos: Calyson e Vicente (S); Kanu e Cárdenas (V)

Sergipe - Ferreira, Carlos Henrique (Sorriso), Carlos Alexandre, Jonas e Vicente; Ramalho, Elton e Calyson; Hiago (Mateus), Filipe e Fabiano (Bruno Henrique). Técnico: Betinho.

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, José Welison, Cleiton Xavier (Cárdenas) e Gabriel Xavier (Paulinho); David (Pineda) e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Como ficam as quartas de final

Pote 1

• Bahia (1º do B, 14 pts)

• Vitória (1º E, 13)

• Santa Cruz (1º A, 13)

• Sport (1º C, 13)

Pote 2

• Itabaiana (1º D, 11)

• Campinense (2º A, 11)

• River (2º C, 13)

• Sergipe (2º E, 10)

O sorteio

O evento que define os duelos das quartas de final ocorre nesta sexta, 24, às 11h, na sede da CBF (Rio de Janeiro). As equipes do Pote 1, composto pelos quatro melhores primeiros colocados das cinco chaves, decidem em casa contra as do Pote 2, com o pior líder e os três melhores segundos colocados

adblock ativo