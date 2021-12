Vitória bate seleção colombiana e é finalista da Copa Chivas

Depois de suar para avançar na fase de grupos na Copa Chivas, o Vitória chegou à semifinal da Copa Chivas, disputada no México, e encarou a seleção colombiana na semifinal e derrotou os rivais sul-americano na disputa por pênaltis.

O duelo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e o rubro-negro garantiu a vaga na final por um placar de 10 a 9 nas penalidades. Grande destaque da partida, o goleiro Wallace defendeu duas cobranças dos colombianos.

As jovens promessas do Leão vão encarar o Atlas na final do torneio, disputada nesta terça-feira, 4, às 8h (horário de Salvador), 11h na cidade mexicana de Guadalajara.

