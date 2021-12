Vitória bate Sampaio Corrêa e avança na Copa do BR Sub-20

O Leão venceu a equipe do Sampaio Corrêa por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, 1º, no estádio Manoel Barradas (Barradão) e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. Léo Xavier e Nickson decretaram o triunfo do Rubro-Negro, que irá enfrentar o Atlético-MG na próxima fase do nacional.

Os meninos da base venceram o Sampaio Corrêa no jogo de ida pelo placar de 1 a 0, no estádio Castelão, em São Luis (MA). Vitória e Galo repetem a final da Copa do Brasil Sub-20 de 2012, quando o Leão da Barra sagrou-se o primeiro campeão da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá sortear os mandos de campo e trio de arbitragem. O time do Vitória, que eliminou o Sampaio Corrêa, entrou em campo com Wallace; Álef, Léo Xavier, Washington e Luciano; Borges, José Welison (Linik) e Nickson (Juninho); Gabriel, Douglas (Alex Cruz) e Léo Ceará.

