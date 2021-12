Vitória bate o Sport na Ilha do Retiro, sai da zona da degola e empurra o adversário

Dominante no primeiro e no segundo tempo e com uma atuação convincente, o Vitória conseguiu, no domingo, 18, um triunfo na Ilha do Retiro. Além de vencer o Sport em seus domínios apenas pela segunda vez desde 1975, saiu da zona de rebaixamento, deixando em seu lugar o Leão pernambucano.

Desta forma, o Rubro-Negro baiano chega aos oito pontos, e fica na 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O Sport, por sua vez, abre a zona da degola, em 17º, também com oito pontos, porém com menor saldo de gols.

O próximo compromisso do Vitória é nesta quarta, 21, contra o Santos, no Barradão.

A partida

O Vitória jogou confortavelmente no esquema de contra-ataque e sobrou na partida até os minutos finais da primeira etapa. Atuando mais recuada, sem centroavante, a equipe comandada por Alexandre Gallo apostava mais no toque de bola e, atuando na velocidade, conseguiu chegar com perigo mais vezes no gol de Magrão do que os donos da casa ao de Fernando Miguel.

O Rubro-Negro se aproveitou dos erros do Sport, que, mais desorganizado em campo, dava brechas na defesa. A primeira chance do Leão surgiu logo no primeiro minuto, quando Geferson, de cara para o gol, bateu forte com o pé esquerdo, mas para fora.

Mesmo tentando pressionar e tendo mais posse de bola, o Sport não conseguia penetrar na área do Vitória sem ser desarmado.

Após algumas tentativas do Leão da Ilha, Uillian Correia abriu o marcador aos 18 minutos. Kanu aproveitou sobra da bola em escanteio e deu o passe para o volante, que só fez empurrar para o gol. Alguns jogadores do Sport reclamaram de impedimento, mas o gol foi legal.

A partir daí, o Vitória cresceu em campo e passou a administrar melhor a partida, mas sem mexer no esquema de contra-ataque. E deu certo: aos 34 minutos, Patric chegou bem perto de ampliar, ao receber passe de Neilton e desperdiçar chance de cara com Magrão.

Mas Kanu compensou em seguida: aos 37, David ficou com sobra de bola após escanteio de Patric, tocou para o zagueiro, que bateu de primeira e marcou o segundo.

Diego Souza descontou para o Sport ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, ao receber a bola em sobra na cobrança de escanteio e mandar de cabeça para o gol.

Segundo tempo pegado

A etapa complementar começou com o Sport buscando mais o jogo e ameaçando o gol de Fernando Miguel, que precisou trabalhar mais do que no primeiro tempo.

Ainda assim, o Vitória teve frieza para trabalhar em cima dos erros do Sport, que jogava mais afobado, e conseguiu fechar o placar com gol de André Lima, aos 33 minutos, com passe de Cleiton Xavier.

Ficha técnica

Sport: Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval, e Sander (; Rithely, Patrick e Fabrício (Tomás); Diego Souza, Osvaldo e André (Leandro Pereira)

T: Vanderlei Luxemburgo

Vitória:

Fernando Miguel, Leandro Salino, Kanu, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia (Renê Santos), Yago (Cleiton Xavier), Patric, Neilton (André Lima) e David

T: Alexandre Gallo

Gols: Uillian Correia (19 minutos do 1º T), Kanu (37 minutos do 1º T), Diego Souza (aos 45 minutos do 1° T), André Lima (aos 33 minutos do 2º tempo)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 19h.

Público: 7.135 torcedores Renda: R$ 139.015,00

adblock ativo