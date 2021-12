Vitória bate o Paraná na estreia do novo técnico

Na estreia de Carlos Amadeu no comando, o Vitória cumpriu o dveer de casa e superou o Paraná por 2 a 0 na noite deste sábado, 10, no Barradão, em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jordy Caicedo e Wesley marcaram pelo rubro-negro baiano, garantindo a saída momentânea do Z-4.

Com 14 pontos na tabela, o Leão ainda pode voltar à zona de rebaixamento até o final da rodada. O proximo duelo será no domingo, 18, às 16h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé.

O Vitória fez pressão no adversário e, aos 3 minutos do primeiro tempo, Felipe Gedoz recebeu na esquerda e chutou forte para a defesa do goleiro Thiago Rodrigues. Dois minutos depois, o time da casa perdeu Chiquinho, que sentiu uma fisgada e foi substituído por Capa.

O Paraná tentou abrir o placar aos 13 minutos com o chute de Ramon, que aproveitou a sobra da defesa rubro-negra, mas a bola ficou com Martín Rodriguez.

O primeiro gol da partida veio somente aos 25, quando Jorge Caicedo chutou cruzado após a bola desviar da zaga paranaense.

Já aos 39, o Leão ampliou o placar com Wesley, que recebeu o cruzameto de Anselmo Ramon e tentou de cabeça, mas o goleiro Thiago Rodrigues espalmou. Entretanto, o camisa 11 aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.

