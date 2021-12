Vitória bate o Novorizontino-SP por 1 a 0 na Copa São Paulo

O Vitória assegurou o primeiro triunfo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer o até então líder do grupo, o Novorizontino, por 1 a 0, em Santa Barbara do Oeste, São Paulo.

Com o resultado, o Vitória retomou a briga pela classificação e precisa vencer o lanterna União Barbarense, na próxima quarta-feira, 9, no mesmo local, às 15h (hora de Salvador), para assegurar vaga.

Com um primeiro tempo com poucas chances, o Leão conseguiu abrir o placar somente no segundo tempo, com o atacante Edson Júnior.

