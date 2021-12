Em jogo no qual teve amplo domínio, o Vitória superou o Náutico-RR por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 27, na Arena Fonte Nova, e passou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vitória vai enfrentar a Portuguesa, em jogo que ainda não foi agendado.

Bruno Porciuncula Vitória bate o Náutico-RR e avança na Copa do Brasil

O Leão agora se concentra para a final do Campeonato Baiano, domingo, 1º, às 16h, no Barradão. Fernando Miguel, que foi sacado do time nos vestiários, por sentir um desconforto muscular, está apto a jogar a final.

Domínio rubro-negro

O Vitória, que já havia vencido a primeira partida por 3 a 2, conseguia tocar a bola facilmente. O Náutico-RR não apresentava nenhum indício de que faria um jogo duro.

O rubro-negro baiano, muito superior tecnicamente, abriu o placar aos 9 minutos. Marinho, que marcou os três gols do Vitória no primeiro jogo, cobrou falta com categoria e colocou o time baiano na frente.

Após o gol, os jogadores passaram a tocar a bola ainda mais, se poupando já para o Ba-Vi de domingo, 1º. Mas o Vitória voltou a marcar aos 23. Com ele novamente, Marinho, de voleio, após cruzamento de Euller.

Euller ainda poderia ter ampliado aos 40. Ele recebeu boa bola de Marinho e chutou forte, mas bola bateu caprichosamente no travessão. O Náutico-RR diminuiu 1 minuto depois, por displicência da defesa rubro-negra. Bruninho chutou, sem ângulo, encobrindo Caíque. Euller foi tentar tirar e colocou a bola para dentro.

<GALERIA ID=20542/>Vitória x Náutico-RR - Jogo de volta da 1ª fase da Copa do Brasil

Toque de bola

O rubro-negro baiano voltou com disposição. Em menos de 1 minuto, o Vitória poderia ter ampliado o marcador duas vezes. Marcelo recebeu passe na cara do gol, e sozinho, chutou para fora. Logo depois, Vander bateu rasteiro e goleiro do Náutico-RR defendeu.

O Náutico continuava sem conseguir passar da intermediária do Vitória, e Caíque era um espectador privilegiado da partida. Aos 23, Wiliam Farias recebeu sozinho na área e chutou em cima do goleiro, a bola ainda bateu no travessão.

Mancini colocou Arthur Maia e William Henrique nos lugares de Vander e Leandro Domingues, mas os jogadores entraram errando passes, sem nada a acrescentar na partida.

O Vitória, superior tecnicamente, ficou tocando a bola no ataque sem o Náutico-RR esboçar nenhuma chance de reação, apenas esperando o juiz finalmente acabar o jogo.

Mas, aos 46, Alípio subiu pela esquerda e tocou por cima do goleiro, dando números finais à partida.

adblock ativo