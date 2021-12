Vitória bate o lanterna Náutico de virada no Barradão

No sufoco, mas valeu. O Vitória fez o dever de casa e venceu o lanterna Náutico de virada por 2 a 1 em partida disputada neste domingo, 15, no Barradão, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Dinei marcou os dois gols do rubro-negro baiano na partida, aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 25 minutos da segunda etapa. Hugo fez o gol de honra do Náutico, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o técnico Ney Franco consegue o seu primeiro triunfo no comando do Vitória e a equipe baiana se afasta da zona de rebaixamento. O Leão termina a rodada com 27 pontos, na 11ª posição, três postos acima do Vasco, primeiro time no Z-4.

Já o Náutico continua caminhando a passos largos para o rebaixamento, estacionado na lanterna da competição, com nove pontos.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Vasco em São Januário na quarta-feira, 18, às 19h30. Já o Náutico vai até São Paulo onde enfrenta na quinta-feira, 19, a Portuguesa no Canindé, às 21 horas.

O jogo - Tudo parecia favorecer o Vitória antes do início da partida. Além de enfrentar o lanterna da competição em casa, o rubro-negro baiano tem um amplo retrospecto favorável contra o rival pernambucano jogando no Barradão, vencendo os últimos cinco jogos.

Mas foi o Náutico que comandou o início do jogo em Salvador. Aos nove minutos, o atacante Jones Carioca acertou a trave do goleiro Wilson com uma perigosa cabeçada.

Quatro minutos depois, veio o gol do Timbu. O meia Tiago Real avançou livre pelo meio de campo e lançou para Hugo. O atacante entrou livre de marcação dentro da área e chutou por baixo das pernas do goleiro Wilson, abrindo o placar no Barradão.

O gol parece ter acordado o Vitória, que chegou ao empate aos 19 minutos. Após um preciso cruzamento de Ayrton na área, Dinei desviou de cabeça no canto e empatou a partida.

O bom momento quase resultou na virada ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Maxi Biancucchi puxou contra-ataque e tocou para Marquinhos, que chutou forte da entrada da área e acertou a trave do goleiro Ricardo Berna.

Sem o gringo - Na volta para o segundo tempo, um susto: o atacante Maxi Biancucchi deixou o campo logo aos cinco minutos da etapa final, sentindo dores, e acabou subsituído por Vander.

O jogo tornava-se tenso para jogadores e torcedores do Vitória, que não queriam perder a chance de derrotar o lanterna em casa. Ainda mais para o técnico Ney Franco, que não tinha conquistado nenhum triunfo nos outros jogos que comandou o Leão.

Mas, aos 25 minutos, brilhou novamente a estrela do artilheiro Dinei. Neto Coruja deu um belo passe de calcanhar para Juan. O lateral cruzou rasteiro e o matador da noite, de letra, marcou o gol que deu a vitória para o rubro-negro baiano.

