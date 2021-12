Sob vaias no intervalo e no apito final, o Vitória penou para fazer 1 a 0 sobre um Galícia que não passou de mero espectador, na noite desta quinta-feira, 2, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

Alexandre Santos Vitória bate o lanterna Galícia e dispara na ponta do Baianão

Embora magro, o resultado mantém a equipe na liderança do torneio, com 100% de aproveitamento e 15 pontos somados, abrindo quatro de vantagem diante do Bahia. A quipe azulina, por sua vez, segue na lanterna, com um ponto apenas.

Salvou a noite​

Em um duelo de rara criatividade e poucos lances de perigo, coube a Kieza, aos 23 do segundo tempo, aliviar a barra do Leão e, por ora, do treinador.

Euller cruzou na medida para K-9, de cabeça, mandar para a rede e sair para abraçar o técnico, que agora balança no cargo e poderá cair nos próximos dias. Foi o quinto tento de Kieza no torneio, que segue como artilheiro do Baiano.

Argel questionado

A apagada atuação do Leão provocou a ira da torcida, que chegou a pedir a cabeça de Argel Fukcs. “Ô, ô, ô, queremos treinador”, gritavam os rubro-negros.

Questionado acerca da insatisfação das arquibancadas e um de suposto puxão de orelha por parte da diretoria, Argel desconversou. “Uma conversa normal. Estou acostumado”.

Galícia 0 x 1 Vitória - 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 2, às 19h30

Gols: Kieza, aos 23’ do 2º T

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Daniella Coutinho Pinto

Cartões amarelos: Edson Magal, Adalto, Narciso e Pina (G); Kanu (V)

Galícia - Danilo, Flávio, Renan (Mateus Paulista), Pina e Adalto; Edson Magal (Otinho), Rogério Xodó, Elson Baiano e Narciso; Tácio (Igor) e Charles Pilar. Técnico: Denis Alves (interino).

Vitória - Fernando Miguel, José Welison, Kanu, Fred e Euller; Willian Farias (David), Uillian Correia (Cárdenas) e Cleiton Xavier; Pineda, Kieza e André Lima (Paulinho). Técnico: Argel Fucks.

adblock ativo