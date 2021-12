Vitória bate o Juventude, quebra sequência negativa e volta a ganhar folga do Z-4

Depois de três rodadas na seca, na noite desta terça-feira, 15, o Vitória voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 1 a 0 diante do Juventude, no Barradão, foi o primeiro do Rubro-Negro sob o comando de Mazola Júnior. O resultado na 29ª rodada da competição faz o Leão chegar aos 36 pontos, por enquanto na 13ª posição, mas o time pode voltar ao 15º lugar com o complemento dos jogos desta quarta, 16, e quinta, 17.

Rafael Teles e Redação

O único gol da noite foi marcado por Léo Ceará, que no segundo tempo deixou o time com dores na coxa. Vitória abriu o placar cedo, já aos 17 minutos, e depois adotou uma postura mais reativa. A estratégia deu certo e, mesmo sendo pressionado pelos gaúchos, o Leão confirmou o resultado positivo.

A maratona de jogos do Rubro-Negro na Série B continua ainda essa semana. Na sexta-feira o time vai até a Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, onde enfrenta o Oeste. O Rubrão é lanterna da segundona e conseguiu apenas três triunfos até aqui.

O jogo

Vitória e Juventude tinham motivações diferentes para buscar o triunfo, ontem, no Barradão. Enquanto os mandantes tentavam se afastar da zona de rebaixamento, os visitantes trabalhavam para se manter entre os quatro primeiros na tabela de classificação.

Apesar dos objetivos diferentes, os times se organizavam de maneira parecida para tentar chegar ao gol nos primeiros minutos de jogo. Era com troca de passes e paciência que rubro-negros e alviverdes deixavam o campo de defesa em direção ao setor ofensivo na partida.

Depois de 15 minutos desse jogo mais estudado pelas duas partes, o Vitória abriu o placar no primeiro contra-ataque que tentou. Aos 17’ Thiago Lopes foi acionado, carregou a bola até o momento exato em que Léo Ceará se projetou nas costas da zaga, e fez o passe para o camisa nove. Aí o centroavante teve tranquilidade para finalizar na saída do goleiro.

Foi o 13º gol de Léo Ceará na Série B. No primeiro tempo ele deu um susto no torcedor ao pedir atendimento médico, mas superou as dores na região posterior da coxa para seguir em campo pelo Leão.

Ainda antes de Léo ser atendido, o Juventude teve uma boa chance para responder ao gol sofrido. A0s 19 minutos Renato Cajá ficou com a sobra de um cruzamento e chutou de dentro da área, mas mandou por cima da meta defendida por Yuri Sena.

Essa foi a melhor oportunidade do Alviverde na etapa inicial. O time passou a frequentar mais o campo de ataque e controlar o ritmo do jogo depois que ficou atrás no placar.

A postura do Leão facilitou esse novo panorama do jogo. Os mandantes recuaram depois que marcaram com Léo Ceará. A proposta rubro-negra passou a ser mais reativa, e o time se fechou a espera de um novo contra-ataque.

Essas oportunidades apareceram duas vezes, mas Léo Ceará e Vico não conseguiram aproveitar os lances.

Segundo tempo

O segundo tempo começou e o Juventude se manteve no campo de ataque, inclusive, com a pontaria mais afiada. Logo aos três minutos Igor acertou um chute forte da entrada da área e Yuri Sena precisou trabalhar pela primeira vez. O goleiro de 19 anos, estreante como titular, mostrou segurança e afastou o perigo.

Depois de 17 minutos em campo sem fazer muita coisa, já que o Vitória só se defendia na segunda etapa, Léo Ceará deixou o campo para a entrada de Jordy Caicedo. O camisa nove seguiu com dores na coxa, e com a mudança Mazola Júnior colocava mais velocidade para um possível contra-ataque.

A jogada aconteceu só aos 36’, após um escanteio cobrado pelo visitante. Vico foi quem organizou o lance e acionou Rafael Carioca, mas o lateral foi travado na hora do chute. Foi o único lance de perigo do Leão, que manteve a estratégia de se defender e esperar pelo adversário desde que marcou o gol. Deu certo.

