As meninas do Vitória não tomaram conhecimento do Juventude e foram campeãs do Campeonato Baiano Feminino pela primeira vez, na manhã deste domingo, 15, no Barradão. Sob sol forte, as Leoas venceram o jogo de volta por 8 a 1 e levantaram o Troféu Solange Santos Bastos, que leva o nome da ex-jogadora baiana que integrou a primeira Seleção feminina de futebol.

Da Redação

Vitória bate o Juventude e fatura o Baianão Feminino

Os gols do time campeão foram marcados por Jucinayera, que balançou as redes três vezes, Verena, que fez dois, além de Kaylane, Roqueline e Formiga, que fizeram um gol cada. Com os dois gols marcados, Verena se consagrou como a artilheira do Baianão feminino.

No jogo de ida, o Rubro-Negro apliou outra goleada maiúscula. As meninas do Vitória venceram por 6 a 0, no domingo passado, 8, no estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista .

Com placar agregado de 14 x 1, o Vitória não deixou dúvidas de que chegou para incomodar o time do São Francisco do Conde, campeão da edição de 2016 do torneio e que detém a hegemonia no estado no futebol feminino.

São Francisco, aliás, foi o adversário da semifinal. Foram dois jogos duros, mas as Leoas conseguiram passar de fase. Bateram o time do Conde no primeiro duelo por 2 a 1, e no segundo seguraram o empate.

