Vitória bate o Joinville e dorme líder da Série B

O Criciúma que se vire, ganhe do Atlético-PR no interior do Paraná e conquiste o direito de reassumir a ponta da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, porque, conforme ilustra a euforia do torcedor do Vitória pelas ruas de Salvador, é o rubro-negro baiano o novo dono da primeira colocação do torneio.

O Leão chegou ao topo da tabela após triunfar, nesta sexta-feira, 17, num Barradão encharcado pela chuva e frequentado por quase 15 mil torcedores, por 2 a 1 sobre o Joinville, resultado que o levou aos 41 pontos ganhos, dois a mais que o Tigre de Santa Catarina, que cumpre o jogo da 18ª rodada somente a partir das 16h20 deste sábado, 18, fora de casa, contra o Furacão.

Em jogo com atuações distintas nos dois tempos, o Vitória, soberano na primeira etapa, saiu na frente com William, aos 13 minutos, e com Élton, então o estreante da noite no Barradão, aos 30. Após jogada isolada de ataque, o JEC teve um pênalti a seu favor e, ainda no final do primeiro tempo, diminuiu o placar - gol de Ricardinho.

No segundo tempo, apesar de com a vantagem de atuar com um jogador a mais que o time visitante - Pedro Paulo fora expulso ainda no primeiro tempo -, o Vitória deixou o seu bom futebol no vestiário e se dedicou à tarefa de se defender para evitar uma tragédia no Barradão. Valente, o Joinville foi para cima e encurralou o Leão em seu campo de defesa, mas não criou jogadas que pudessem resultar em novo vazamento na meta de Deola, que esteve seguro no gol rubro-negro.

Para fechar o primeiro turno, em partida válida pela 19ª rodada, o Vitória volta a campo às 21h da próxima sexta-feira, 24, no Estádio Presidente Vargas, contra o Ceará; o JEC recebe o Goiás na Arena Joinville, no sábado, 25, às 16h20.

Centroavantes oportunistas - A escalação do Vitória para começar o primeiro tempo de jogo no Barradão teve uma surpresa: Paulo César Carpegiani lançou mão de Élton em lugar de Tartá, que era tido como o mais cotado para substituir o lesionado Leílson, segundo evidenciaram testes promovidos pelo próprio treinador durante a semana de treinos.

Deste modo, o comandante rubro-negro apostou numa formação com dois atacantes de referência e logrou êxito: os dois gols saíram justamente por intermédio da dupla de área. Como consequência da pressão exercida sobre o time catarinense, o Vitória abriu o placar logo aos 13 minutos: após bate-rebate na grande área, Uelliton mandou uma bomba e o goleiro Ivan espalmou; na sobra, William, livre, apenas colocou no fundo das redes. 1 a 0.

O tento do camisa 9 inflamou a torcida nas arquibancadas e deixou o clima ainda mais favorável ao Leão: quatro minutos depois, após tabela pelo alto com William, Uelliton recebeu a bola livre na grande área e mandou de primeira; Ivan mandou para escanteio com uma grande defesa. Aos 25 minutos, Pedro Paulo agrediu William e foi expulso. O Vitória, então, se impôs e teve mais a posse de bola.

O segundo gol saiu cinco minutos depois: Nino Paraíba invadiu pelo lado direito e cruzou para o meio da área, onde Élton, em iluminada noite de estreia, teve apenas o trabalho de tocar para as redes. 2 a 0. Apesar do domínio, o rubro-negro sofreu um golpe em lance isolado, aos 41 minutos: Willie tentou frear o avanço de Eduardo pela grande área com um carrinho e cometeu pênalti. Ricardinho bateu com segurança no ângulo direito de Deola e diminuiu o placar.

Tensão rubro-negra - A leitura feita por Carpegiani sobre o que seria ideal para terminar a partida com o triunfo foi a seguinte: com um jogador a mais e com a vantagem no placar, o seu time precisaria se organizar defensivamente e explorar os contra-ataques para aumentar a vantagem. Por isso, tirou Élton e colocou Marco Aurélio, supostamente o responsável por dar mais velocidade ao ataque.

Mas não foi isso o que aconteceu: talvez contagiado pela letargia do atacante que ingressara no jogo, o restante da equipe rubro-negra esmoreceu e não jogou. A tarefa, então, passou a ser a de manter o aflitivo 2 a 1 em seu favor.

Apesar do menor rendimento, o rubro-negro esteve bem perto de marcar o terceiro tento em alguns lances isolados. Aos 14 minutos, em jogada individual, Pedro Ken conduziu pela intermediária e bateu forte, no canto de Ivan, que se esticou e mandou para escanteio. Mas a melhor chance aconteceria somente 16 minutos depois: em cobrança de falta, Pedro Ken levantou bola na área e Uelliton cabeceou com perigo, mas Ivan esteve atento mais uma vez e salvou o Joinville.

O time de Santa Catarina teve mais a bola que o Vitória, mas somente chegou mais perto do gol de Deola aos 25 minutos: Tiago Real recebeu passe rasteiro na grande área e finalizou com um chute colocado, mas Victor Ramos, de carrinho, cortou para escanteio. Daí em diante, o JEC abusou da bola pelo alto e parou na zaga do Leão, que se segurou como pôde até os 49 minutos para, depois de cinco rodadas de incansável perseguição, permitir a estridência dos gritos que celebraram a - talvez momentânea e ao mesmo tempo talvez irrevogável - chegada à primeira colocação.

