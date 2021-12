Vitória bate o Guaratinguetá, mas continua em 2º na Série B

Foi muito, muito pouco. Nesta terça-feira, 14, o Vitória fez a sua parte: passou com facilidade pelo Guaratinguetá, no Barradão, pelo placar de 2 a 0, e ficou torcendo por um triunfo do América-RN em Criciúma para, enfim, assumir a liderança da Série B 2012. Resultado que escapou no último minuto do jogo em Santa Catarina, e que mantém o Leão na segunda posição da tabela.

Em Salvador, os gols do Vitória saíram dos pés do atacante Willian, aos 10 e aos 39 minutos do primeiro tempo. Foi a estreia do camisa 9 - contratado para substituir o ídolo Neto Baiano, vendido ao Kashima Antlers, do Japão - diante da torcida rubro-negra.

Com o triunfo encaminhado, a atenção da torcida voltou-se, então, para o jogo em Criciúma, entre o time da casa - então líder da Série B - e o América-RN. O Tigre saiu na frente, mas sofreu a virada do Dragão para 3 a 1. Quando os rubro-negros já comemoravam o primeiro lugar na tabela, o Criciúma virou o jogo para 4 a 3 nos minutos finais do jogo, adiando, por ora, a festa rubro-negra.

Assim, a tabela da Série B continua com o Criciúma na ponta, com 39 pontos, enquanto o Vitória vem logo em seguida, com 38. Na próxima rodada, a batalha pela liderança continua: na sexta-feira, 17, o Leão recebe o Joinville, às 19h30, na sua Toca, enquanto o Criciúma vai até a Arena da Baixada no sábado, 18, para encarar o Atlético-PR.

Dupla vai bem - O Vitória entrou em campo com atacantes com nomes, no mínimo, muito curiosos: Willie e Willian. Logo nos primeiros minutos da partida, a "dupla sertaneja" rubro-negra mostrou que estava mesmo afinada. Com apenas 1 minuto, Willie invadiu a área e tentou o cruzamento para o companheiro, mas a zaga cortou.

Com 4 minutos, foi a vez de Willie deixar Pedro Ken em boa posição; o meia, porém, finalizou para fora. A pressão continuou em alta: aos 10, Nino Paraíba recebeu na direita e cruzou na área; Willian se atirou para alcançar a bola com o cabeceio e estufar as redes de César. 1 a 0!

A partida continuou tranquila para o Leão. Aos 19, Pedro Ken colocou Leílson de cara para César; na tentativa de driblá-lo, o garoto acabou se chocando com o goleiro, se contundiu e foi substituído. Assim que entrou no jogo, Tartá acertou um cruzamento na medida e Willie acabou chutando para fora da pequena área. Aos 36, Pedro Ken aproveitou a saída errada do Guará e colocou uma bola na trave de César.

Aos 39, a dupla Willie e Willian mostrou novamente entrosamento. O garoto rubro-negro recebeu na pequena área, fez a proteção e deixou Willian na cara do gol. O novo camisa 9 do Leão chutou forte e ainda contou com um desvio da zaga para estufar as redes do Guará.

Liderança escapa - Com o triunfo encaminhado, o Vitória tirou o pé do acelerador durante todo o segundo tempo. Em campo, a dupla de atacantes continuou armando boas jogadas, porém sem balançar as redes. Logo no primeiro minuto, Willie tabelou com Willian e chutou forte para mais uma defesa de César.

A emoção mesmo ficou para as arquibancadas. A torcida rubro-negra precisava torcer por um triunfo sobre o Guará e por um tropeço do Criciúma em sua casa para assumir a liderança da Série B. E assim foi: após abrir o placar, o Tigre sofreu a virada do América-RN para 3 a 1. A galera, então, logo puxou o coro de "vamos subir negô".

A alegria, infelizmente, não durou muito. Em Santa Catarina, o Criciúma virou o placar em cerca de cinco minutos, calando a torcida rubro-negra. Na próxima sexta-feira, tem mais um confronto no Barradão e mais uma chance do Vitória ascender à primeira posição da tabela.

