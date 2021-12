Vitória bate o Flu, garante liderança e encara o Bahia de Feira na semifinal

Mais do que conquistar três pontos, vencer o Fluminense de Feira, nesta quarta-feira, 7, valia para o Vitória a liderança do Campeonato Baiano. O Leão não decepcionou e derrotou o Touro do Sertão por 2 a 1, no Joia da Princesa, pela nona e última rodada da primeira fase do certame estadual.

Os gols que garantiram o triunfo foram marcados por Nickson e André Lima. Jó Boy descontou. Diante da possibilidade de perder o topo da tabela, Mancini mandou força máxima para campo, escalando inclusive Kanu e Denílson, que atuaram sob efeito suspensivo.

Com vantagem de jogar por resultados iguais, o Rubro-Negro enfrenta o Bahia de Feira na semifinal. A primeira partida será no interior e a decisão fica para Salvador.

Antes disso, o Leão tem compromisso pela Copa do Nordeste, contra o ABC. A partida está marcada domingo, às 19h, no Barradão.

Titulares em campo

O torcedor que se atrasou e começou a acompanhar o jogo a partir dos 15 minutos do primeiro tempo não perdeu muita coisa. A partida iniciou com erros de passe e sem finalizações para gol. A primeira finalização só foi acontecer aos 16 minutos, em cabeçada de Ramon, que passou longe do gol de Nunes.

Três minutos depois, o placar foi aberto. Uillian Correia descolou ótimo lançamento para área e encontrou Nickson sem marcação. O meia cabeceou sozinho da marca do pênalti e balançou a rede para o Rubro-Negro.

Depois do gol, os dois times passaram a jogar mais, cada um com sua proposta. O Touro ficou mais com a bola e tentava articular jogadas de ataque. Enquanto isso, o Leão se armava para explorar os contra-ataques.

Foram em jogadas assim que os visitantes quase marcaram mais duas vezes. Primeiro, com André Lima que finalizou da entrada da área. Depois, com Denílson que mandou para fora a chance de aumentar o placar aos 43 da primeira etapa.

As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo e, aos oito minutos, o Vitória chegou ao segundo gol. Um golaço, diga-se de passagem. André Lima cobrou com perfeição uma falta sofrida por Neilton na entrada da área.

A partir daí, o Rubro-Negro passou a controlar mais o jogo e diminuiu o ritmo em campo. A mudança de postura deu mais espaço para o Flu, que precisava virar a partida para se manter no G-4.

Os donos da casa diminuíram com Jó Boy aos 33 minutos do segundo tempo. No lance, Ranieri chutou em cima de Fernando Miguel e no rebote Jó Boy empurrou para o gol vazio.

A partir daí, foi só pressão do Touro, que foi em busca do empate até o último segundo, mas não conseguiu marcar o gol que garantiria a vaga na semifinal.

