Vitória bate o Criciúma por 3 a 2 e encerra jejum

O Vitória bateu o Criciúma por 3 a 2 na noite desta terça-feira, 8, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vencer. O triunfo foi no sufoco. O rubro-negro baiano abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Rhayner - que fez dois tentos em um jogo pela primeira vez na carreira - e cedeu o empate no segundo tempo. No final, aos 41, Vander, com belo chute, garantiu os 3 pontos para o rubro-negro.

Com o triunfo, o Vitória foi para a terceira colocação da Série B, com 41 pontos. O rubro-negro volta a campo no sábado, 12, às 16h, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada.

Gol no inicio e fim

O Vitória começou o jogo da melhor forma possível: com gol. Aos dois minutos de bola rolando, Rhayner, sozinho, recebeu cruzamento e chutou de primeira. O goleiro Luiz espalmou e a bola sobrou de novo para Rhayner, que chutou para abrir o marcador.

O gol fez o Criciúma partir para o ataque, mas a defesa bem postada do Vitória não deixava espaço para o time catarinense, que tinha Neto Baiano no ataque. O ex-jogador do Vitória teve duas chances, mas, em ambas, chutou a bola longe do gol.

E a primeira etapa terminou como começou: com gol. Aos 44, Diogo Mateus deu um excelente passe para Rhayner, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro do Criciúma, que nada pôde fazer.

Vander salva

O time catarinense começou em cima do rubro-negro no início do segundo tempo. Mas o Vitória, com um bom sistema defensivo, continuava se deixar o Criciúma assustar.

Aos 7 minutos, Lucca recebeu na esquerda, invadiu a área e chutou forte. A bola subiu muito e saiu pela linha de fundo.

Cinco minutos depois, aos 12, o Criciúma contou com a sorte e diminuiu o placar. Roger Guedes, que entrou no intervalo, tentou o cruzamento, a bola desviou em Diego Renan e encobriu Gatito Fernandez.

Logo depois do gol, o Criciúma foi para o tudo ou nada. Aos 13, Roger Guedes quase empatou. Ele dominou na meia-lua da grande área e chutou colocado, para fora. Um minuto depois, Lucca cruzou forte na área e zaga cortou. Aos 16, Lucca, novamente, bateu forte cruzado e bola subiu demais.

Aos 19, o Vitória teve a chance de ampliar. Em contra-ataque rápido, Rhayner tocou para Rafaelson que, sozinho, só teve o trabalho de chutar, mas o goleiro do Criciúma fez bela defesa e impediu o terceiro, que aconteceu aos 28 minutos.

Lucca colocou a bola na área rubro-negra e Wanderson subiu sozinho para empatar a partida. Aos 36 minutos, Marcão fez falta dura e recebeu o segundo amarelo, indo para o chuveiro mais cedo.

Aos 41, Vander, que havia entrado no lugar de David, dominou a bola e deu um belo chute colocado, sem chances para o Luiz, marcando o terceiro e garantindo o triunfo suado do Vitória.

