Vitória bate o CRB no Barradão e dorme na liderança

Em fase dominante em sua casa, o Vitória chegou nesta sexta, 18, ao sexto triunfo consecutivo no Barradão e assumiu a liderança provisória da Série B do Brasileiro.

A vítima da vez foi o CRB, que não ofereceu nenhuma resistência. O Leão aplicou 3 a 1 e foi a 26 pontos, dois a mais do que Botafogo, América-MG, Bahia e Náutico. Todos jogam neste sábado, mas só três podem ultrapassar o Rubro-Negro - Bota e Timbu se enfrentam -, o que significa que a equipe está garantida no grupo de acesso até o fim da rodada.



O único prejuízo para o Vitória após a noite desta sexta fica por conta da escalação para a próxima partida, sábado que vem, em Recife, diante do concorrente direto Náutico. O lateral Diogo Mateus e o zagueiro Ramon levaram o terceiro amarelo e estão fora.



Excetuando esse detalhe, foi só alegria na Toca. E com tranquilidade, afinal, o Leão definiu seu sucesso ainda no primeiro tempo e a galera que foi ao Barradão pôde curtir sem sobressaltos o resto do jogo.



A festa começou logo aos 11 minutos, quando Escudero lançou para a área e Daniel Marques desviou contra a própria meta. Depois da ajudinha, o Vitória usou os próprios pés para marcar.



Ou melhor, a cabeça. Com ela, Elton aproveitou cruzamento de Amaral para ampliar aos 42. Três minutos depois, Diego Renan, que vinha se destacando com arrancadas e passes precisos, trabalhou de garçom. Ele cruzou da sua lateral, a esquerda, e Diogo Mateus, o ala direito, também usou a cabeça para completar.



Já estava bom demais e, certamente por esse motivo, o Rubro-Negro relaxou no segundo tempo, que passou quase sem detalhes relevantes a sublinhar.



Mereceram destaque as tentativas - frustradas por pouco - de golaço de Leandro Brasília e Elton. O regatiano tirou, literalmente, casquinha da trave ao encobrir o goleiro Fernando Miguel. Já o centroavante do Vitória, artilheiro do time na competição com cinco gols, merecia melhor sorte em belo golpe de bicicleta.



Já aos 45, o mesmo Leandro Brasília deu ao CRB o gol de honra em chute que ainda bateu na trave antes de entrar.

Daniel Dórea Vitória bate o CRB no Barradão e dorme na liderança

adblock ativo