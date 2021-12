Vitória bate o Confiança e avança para as semifinais do Nordestão Sub-20

Após perder o título do Baianão sub-17 para a equipe da Jacuipense, o sub-20 do Vitória fez bonito diante do Confiança neste sábado, 23, no Barradão, e garantiu a vaga na semifinal na Copa do Nordeste. Os gols da partida foram anotados por David e Edson, cobrando pênalti.

O primeiro gol do Leão saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, após David conseguir se livrar da marcação e, da entrada da área, finalizar com categoria e longe do alcance de Ruan. Aos 48 minutos, Edson foi derrubado na área e o árbitro Irinaldo Jorge dos Santos Silva marcou o pênalti. Na cobrança, o mesmo Edson colocou no canto oposto ao do goleiro.

Na próxima fase, o Vitória jogará contra o CSP-PB, 1º colocado no Grupo D. O duelo será em Aracaju, sede das semifinais e finais da competição. As fases seguintes serão disputadas em jogo único.

O outro confronto da semifinal será entre Sport Recife (1º do Grupo E) e Ceará (1º do Grupo F).

Convocado para a Seleção Brasileira

Um dos destaques deste plantel sub-20 do Leão, o volante Maykon Douglas foi um dos convocados pelo treinador da seleção sub-20, André Jardine, para participar de um torneio triangular que será realizado na Granja Comary, sede da Seleção Brasileira, em Teresópolis.

Essa é a terceira vez que Maykon Douglas é convocado para a seleção | Foto: Divulgação | EC Vitória

Segundo informações da assessoria do Rubro-Negro, Maykon Douglas, se apresentará segunda-feira, 25, no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro, e seguirá com os demais atletas para a Granja Comary.

Essa é a terceira vez que a cria da formação rubro-negra é convocado para a seleção. Em abril e em julho, o atleta foi novamente convocado Jardine para defender a seleção sub-18.

