Vitória bate o Bragantino e avança na Copa do Brasil

Mesmo sem apresentar um bom futebol, o Vitória superou o Bragantino por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, 22, e passou para a terceira fase da Copa do Brasil.

O rubro-negro baiano vai enfrentar o vencedor de Vila Nova x Vasco, em jogo que acontece na quarta-feira, 1º de março. Enquanto espera, a próxima partida do Vitória será pela Copa do Nordeste, sábado, 25, às 18h45, contra o América-RN, na Arena das Dunas.

Rubro-negro domina

O jogo começou com o Vitória pressionando o Bragantino, que claramente buscava o empate que levaria o jogo para os pênaltis. Apesar da maior posse de bola, o ataque do Vitória tinha dificuldades de levar perigo. Pineda era o que mais se destacava no ataque rubro-negro.

A equipe baiana abriu o marcador aos 21 minutos. José Welison cobrou escanteio e André Lima se esticou todo para acertar de cabeça e abrir o marcador. Cinco minutos depois, José Welison mostra que está com o pé calibrado e cruza para Cleiton Xavier ampliar o marcador.

O segundo gol do Vitória acendeu o Bragantino que passou a ir mais para o tudo ou nada, já que só, no mínimo, o empate interessaria. O susto da torcida rubro-negra foi aos 31 minutos. José Welison derrubou Adriano Paulista na área e o juiz marcou pênalti. Vitor cobrou e diminuiu o marcador.

Pineda continuava levando perigo para a defesa do Bragantino. Em uma oportunidade, ele mandou uma bomba para bela defesa de Renan Rocha. Em outra, cruzou para André Lima, que não chegou a tempo.

Segundo tempo tenso

A segunda etapa começou e logo aos 8 minutos o Vitória ampliou o marcador. Após falta perto da área, Fred cobrou com categoria e marcou o primeiro gol dele no jogo.

Aos 24, lance polêmico. Cleiton Xavier puxou o contra-ataque e tocou para Paulinho, sozinho, marcar, mas assistente acusou impedimento e gol foi anulado.

O Bragantino botou fogo no jogo novamente aos 31 minutos. Daniel Ferreira recebeu quase na pequena área e bateu cruzado, Fernando Miguel ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

A equipe paulista partiu para cima do Vitória, que buscava o contra-ataque e jogava acuado no próprio campo. Com 38 minutos, Pineda foi substituído e torcida chamou Argel de burro. David, que entrou no lugar dele teve a chance de calar e acalmar a torcida aos 42. Ele driblou o goleiro e, com o gol escancarado, mandou para longe soltando uma bomba.

A torcida do Vitória só relaxou quando o árbitro apitou o fim do jogo.

Vitória 3 x 2 Bragantino - 2ª Fase da Copa do Brasil

Local: Barradão, em Salvador

Quando: Quarta-feira, 22, às 19h30

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Johnny Barros de Oliveira e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

Cartões amarelos: Euller, Uillian Correia e José Welison (Vitória); Vitor Braga (Bragantino)

Gols: André Lima, Cleiton Xavier e Fred (Vitória); Vitor Braga e Daniel Ferreira (Bragantino)

Vitória - Fernando Miguel; José Welison, Kanu, Fred e Euller; Uillian Correia (Bruno Ramires), Willian Farias e Cleiton Xavier; Pineda (David), Kieza e André Lima (Paulinho). Técnico: Argel Fucks.

Bragantino - Renan Rocha; Kellyton, Juliano, Guilherme Mattis e Revson (Rafael Grampola; Adenilson, Edson Sitta, Vitor Braga e Rafael Chorão (Giva); Anderson Ligeiro (Daniel Ferreira) e Adriano Paulista.

